No es exageración: cuanto más temprano sea el entrenamiento, mejor.



Los shiba inu son altamente inteligentes, saben qué les gusta y qué no les gusta. Tienden a ser reacios a los extraños, razón por la cual el entrenamiento y la sociabilización con recompensas y juguetes deben implementarse lo antes posible.



Algo importante que debes recordar: si le sueltas la correa a un shiba inu, sale corriendo. Asegúrate de mantener a tu shiba inu con su correa y, cuando no esté paseando, mantenlo en un recinto seguro o dentro de su hogar.



Con un entrenamiento y sociabilización temprana, los shiba inu son compañeros fantásticos y afectuosos, así que el trabajo duro definitivamente vale la pena.