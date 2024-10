Mini Exigent

Cuando come, tu perro tiene en cuenta el olor, el tamaño de cada bocado y la textura de su alimento. Para conseguir que tu perro coma un alimento saludable, y no solo los premios que devora ávidamente cuando no se come su comida, necesitas ofrecerle una comida sana, nutricionalmente completa e irresistible hasta para los paladares más exigentes. Exigent Mini de ROYAL CANIN® es un alimento apto para perros exigentes de hasta 10 kg y contiene todos los nutrientes que tu perro necesita para mantenerse sano. La croqueta de forma rectangular de Exigent Mini de ROYAL CANIN® tiene una agradable textura crujiente y está rellena de un paté, repleto de sabrosos nutrientes. El exterior tiene un jugoso y sabroso recubrimiento, mientras que el paté es exquisito. Todos los alimentos de Royal Canin son nutricionalmente completos y contienen todas las proteínas, grasas, fibras, vitaminas y los minerales que tu perro necesita para vivir de forma saludable. Nuestro programa nutricional Exigent está disponible en dos formatos: en crujientes croquetas y en un delicioso paté en sobres. Ambas son opciones nutricionalmente completas y se complementan a la perfección. ¿Por qué no probar el paté como un delicioso aderezo para el alimento seco? Pero no solo lo decimos nosotros, el éxito de Exigent Mini de ROYAL CANIN® está demostrado. Estudios científicos realizados en las residencias de Royal Canin demostraron que hasta el 99 % los perros prefirieron el alimento.