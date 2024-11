V průměru se kočky dožívají 15 let, ale není neobvyklé, že žijí až do věku 20 let. Existují jednoduché změny, kterými jim na konci jejich života můžete poskytnout nejlepší možnou péči, podpořit jejich zdraví a učinit je spokojenými.

Co se stane, když kočka zestárne

Od 11 let věku si začnete u své kočky všímat externích známek stárnutí. Její čich, chuť a sluch se stávají méně citlivými a její pohyblivost začíná trpět, protože její klouby jsou opotřebované nebo bolavé. Její pokožka a srst mohou být matnější, protože mazové žlázy – zodpovědné za tvorbu mazu, který vyživuje pokožku – jsou méně produktivní a stavy jako např. artritida ztěžují řádné čištění.

Vaše kočka může začít trpět dentálními problémy, jako jsou opotřebované zuby nebo onemocnění dásní, které mohou ovlivnit její chuť k jídlu a způsobit, že je pro ni bolestivé jíst. Její trávicí a další tělesné funkce se zpomalují, což znamená, že pro ni může být obtížnější absorbovat z potravy všechny živiny, které potřebuje, a může ztrácet hmotnost.

Kočky mohou také při stárnutí trpět kognitivní poruchou, což podle odhadů postihuje více než 80 % koček ve věku mezi 16 a 20 lety. Tento stav se projevuje nespavostí, dezorientací, zvýšenou úzkostí a zapomínáním běžných věcí – například kde je jejich miska s jídlem nebo kočičí toaleta.

Jak zpříjemnit kočce stárnutí

Každý aspekt života vaší starší kočky lze zkvalitnit pomocí jednoduchých malých změn, zejména když se přiblíží konec jejího života.

Prostředí pro vaši starší kočku

Zajistěte své kočce snadný přístup na oblíbená místa pomocí ramp nebo malých schůdků a obklopte ji jejími oblíbenými hračkami a věcmi. Jídlo a voda by měly být snadno dosažitelné a možná bude dobré pořídit toaletu s nižšími okraji, aby bylo pro kočku snazší dostat se dovnitř a ven.