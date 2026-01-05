Jak vyšší věk působí na kočky
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Ať už jde o fázi růstu u kotěte, nebo podporu zdraví u stárnoucí kočky, potřebuje kočka pro svůj pocit pohody v každé fázi života jinou péči. Kdy se však kočka stává seniorkou a jakých změn si můžete povšimnout?
Věk vaší kočky vyjádřený v lidských letech
Stejně jako u lidí je proces stárnutí individuální a různé kočky budou známky stárnutí vykazovat v různém věku. Obecně však začne tělo vaší kočky na buněčné úrovni vykazovat první známky stárnutí ve věku sedmi let. Žádné vnější známky stárnutí však nebudete pozorovat, dokud se kočka nedožije přibližně 12 let. Od tohoto okamžiku buňky v jejím těle zpomalují a tělesné funkce, včetně činnosti srdce a imunitního systému, jsou méně efektivní.
Veterinární klasifikace věku vaší kočky je následující:
- V 7 až 10 letech je vaše kočka dospělá.
- Ve věku 11 až 14 let se považuje za starší.
- Od 15 let je klasifikována jako geriatrická.
Pro pochopení věku z hlediska lidských let se dá říci, že kočka ve věku 10 let odpovídá člověku ve věku 56 let. U koček není nijak neobvyklé dožít se až 20 let, což je u člověka stejné jako 96 let.
Znaky stárnutí u vaší kočky
I když každá kočka bude projevovat známky stárnutí jinak, existují některé společné procesy stárnutí, ke kterým dochází u všech koček. Jejich čich, chuť a sluch jsou méně citlivé, což má vliv na jejich chuť k jídlu. Tu mohou také ovlivnit zubní problémy, jako jsou opotřebené zuby, onemocnění dásní nebo ztráta zubů. Kombinace těchto problémů pak může vést k úbytku hmotnosti.
Jejich klouby jsou méně flexibilní, zejména pokud jsou postiženy osteoartritidou, což může mít za následek silné bolesti a problémy s pohyblivostí. Neohebnost pak také ovlivňuje jejich schopnost správně se čistit, což má dopad na jejich srst a pokožku.
Samotná srst může začít bělat a můžete si všimnout poklesu její kvality, protože mazové žlázy, které produkují tuky vyživující pokožku, jsou méně produktivní. Přirozená schopnost vyvolat imunitní reakci má tendenci se s věkem snižovat, což vystavuje kočku většímu riziku infekce a onemocnění. Metabolické procesy, jako je trávení, se také mění, protože schopnost kočky zpracovávat tuky a bílkoviny s věkem klesá.
Starší kočky mohou vykazovat změněné chování, včetně nedostatku interakce nebo vydávání zvuků v samotářských chvílích. Mohou spát více, ale méně hluboce, což může narušit jejich rutinu a způsobit problémy v chování.
Příznaky choroby u starších koček
Někdy tyto příznaky u starší kočky nejsou jen známkou „stárnutí“; mohou být také příznakem většího problému.
Kočky mají sklon skrývat jakoukoli chorobu a omezit svůj pohyb nebo aktivitu, které mohou problém zhoršit, spíše než aby projevovaly bolest prostřednictvím viditelných projevů, jako je kulhání nebo mňoukání. Z tohoto důvodu je důležité si všimnout jakýchkoli drobných změn v jejich chování, například odmítání jídla nebo když přestanou skákat na své oblíbené místo, a vzít je ke svému veterináři na kontrolu.
U starší kočky je možné pozorovat některé běžné příznaky, které mohou naznačovat skrytý problém:
- Ztráta chuti k jídlu nebo hmotnosti, které mohou znamenat zažívací problém.
- Zvýšené močení nebo žízeň jako potenciální příznak problémů s močením.
- Ztuhlost, kulhání nebo potíže se vstáváním, které mohou znamenat artritidu.
- Dezorientovanost, úzkostný vzhled nebo neobvyklé chování.
Tím, že budete pravidelně navštěvovat svého veterináře, budete moci podchytit jakékoli vážné stavy dříve, než se rozvinou, a poskytnout tak své stárnoucí kočce nejlepší možnou péči.
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