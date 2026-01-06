Co dělat, když kočka zvrací nebo má průjem
I když je normální, že má kočka občas zažívací potíže, nemělo by se to stávat pravidelně. Kočku můžete chránit před žaludeční nevolností vhodnou kombinací správného krmení a postupu při krmení.
Příznaky zažívacích obtíží u koček
Má-li vaše kočka podrážděný žaludek nebo jiné zažívací potíže, nejběžnějšími příznaky jsou zvracení a průjem. Můžete si také všimnout, že kočka jí méně nebo bojuje s jídlem.
Žaludeční nevolnost může mít řadu příčin, například:
- Chumáče srsti, které mohou způsobit zablokování a zvracení.
- Konzumace lidského jídla nebo zbytků od stolu.
- Rychlý přechod na jinou stravu.
- Systémové stavy jako hypertyreóza nebo onemocnění ledvin.
- Požití jedovaté potravy nebo materiálu.
- Paraziti, kteří infikují, ne zamořují.
Prevence žaludeční nevolnosti kočky vhodnou stravou
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak chránit kočku proti zažívacím problémům a žaludeční nevolnosti, je krmit ji kompletním, nutričně vyváženým krmivem. Má-li kočka konkrétní zažívací potíže, veterinární lékař může doporučit určité krmení s potřebnými živinami na podporu zdravého zažívání.
Tyto diety obsahují vysoce stravitelné zdroje bílkovin, které kočka snadno stráví a vstřebá. Veterinář může doporučit dietu s vysokou hustotou energie, což znamená, že kočka může sníst menší porce, a přesto získá z potravy potřebné živiny a kalorie.
Krmivo určené ke zlepšení gastrointestinálního zdraví kočky může také obsahovat probiotika. Ta podporují růst „prospěšných“ bakterií v trávicím traktu kočky.
Krmení kočky s cílem prevence žaludeční nevolnosti
Zdravé zažívání kočky může podpořit jak výběr vhodné diety, tak také dodržování těchto pokynů, jak správně krmit kočku.
Vyhněte se náhlým změnám v jejím stravování, protože to může způsobit žaludeční problémy. Kočku převeďte na nové krmivo v průběhu týdne až 10 dnů, míchejte staré a nové krmivo dohromady a postupně denně zvyšujte podíl nového krmiva v dávce.
Denní dávku můžete také rozdělit do několika malý porcí, kterými budete krmit v průběhu dne. To pomáhá předcházet žaludeční nevolnosti zmírněním zátěže zažívacího traktu, kterou jinak vyvolává velká porce. Když kočka jí, nechejte ji v klidu; budete-li ji rušit, může se dostat do stresu a to může mít za následek žaludeční nevolnost.
Velmi důležité také je, abyste kočce nedávali zbytky nebo odpadky. Ty mohou u koček vyvolat žaludeční nevolnost, nebo jim mohou dokonce ublížit. Čokoláda, syrová vejce a játra mohou mít škodlivé účinky na tělo kočky.
Pokud se obáváte o zdravé zažívání kočky a chcete se dozvědět více o nejlepších způsobech, jak je podpořit, obraťte se na svého veterináře.
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