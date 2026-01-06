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Co dělat, když kočka zvrací nebo má průjem

Každá kočka v určitém období svého života trpí žaludeční nevolností, ale je spousta věcí, které můžete udělat, aby k zažívacím potížím nedocházelo příliš často.
Dospělá kočka leží doma na krémové dece.

I když je normální, že má kočka občas zažívací potíže, nemělo by se to stávat pravidelně. Kočku můžete chránit před žaludeční nevolností vhodnou kombinací správného krmení a postupu při krmení.

Příznaky zažívacích obtíží u koček

Má-li vaše kočka podrážděný žaludek nebo jiné zažívací potíže, nejběžnějšími příznaky jsou zvracení a průjem. Můžete si také všimnout, že kočka jí méně nebo bojuje s jídlem.

Žaludeční nevolnost může mít řadu příčin, například:

  • Chumáče srsti, které mohou způsobit zablokování a zvracení.
  • Konzumace lidského jídla nebo zbytků od stolu.
  • Rychlý přechod na jinou stravu.
  • Systémové stavy jako hypertyreóza nebo onemocnění ledvin.
  • Požití jedovaté potravy nebo materiálu.
  • Paraziti, kteří infikují, ne zamořují.

Dospělá kočka stojící doma žere z misky.

Prevence žaludeční nevolnosti kočky vhodnou stravou

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak chránit kočku proti zažívacím problémům a žaludeční nevolnosti, je krmit ji kompletním, nutričně vyváženým krmivem. Má-li kočka konkrétní zažívací potíže, veterinární lékař může doporučit určité krmení s potřebnými živinami na podporu zdravého zažívání.

Tyto diety obsahují vysoce stravitelné zdroje bílkovin, které kočka snadno stráví a vstřebá. Veterinář může doporučit dietu s vysokou hustotou energie, což znamená, že kočka může sníst menší porce, a přesto získá z potravy potřebné živiny a kalorie.

Krmivo určené ke zlepšení gastrointestinálního zdraví kočky může také obsahovat probiotika. Ta podporují růst „prospěšných“ bakterií v trávicím traktu kočky.

Krmení kočky s cílem prevence žaludeční nevolnosti

Zdravé zažívání kočky může podpořit jak výběr vhodné diety, tak také dodržování těchto pokynů, jak správně krmit kočku.

Vyhněte se náhlým změnám v jejím stravování, protože to může způsobit žaludeční problémy. Kočku převeďte na nové krmivo v průběhu týdne až 10 dnů, míchejte staré a nové krmivo dohromady a postupně denně zvyšujte podíl nového krmiva v dávce.

Denní dávku můžete také rozdělit do několika malý porcí, kterými budete krmit v průběhu dne. To pomáhá předcházet žaludeční nevolnosti zmírněním zátěže zažívacího traktu, kterou jinak vyvolává velká porce. Když kočka jí, nechejte ji v klidu; budete-li ji rušit, může se dostat do stresu a to může mít za následek žaludeční nevolnost.

Velmi důležité také je, abyste kočce nedávali zbytky nebo odpadky. Ty mohou u koček vyvolat žaludeční nevolnost, nebo jim mohou dokonce ublížit. Čokoláda, syrová vejce a játra mohou mít škodlivé účinky na tělo kočky.

Pokud se obáváte o zdravé zažívání kočky a chcete se dozvědět více o nejlepších způsobech, jak je podpořit, obraťte se na svého veterináře.

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