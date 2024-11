Problémy se zažíváním se u koček mohou projevovat širokou paletou příznaků, za nimiž může stát podobně velké množství příčin. Může se vám proto hodit, budete-li vědět, podle čeho je poznat.

Kočka špatně jí nebo má problémy s polykáním

Pokud vaší kočce něco (například chlupy) zablokuje jícen, nebo pokud jí nefungují svaly v jícnu či žaludek tak, jak mají, může se to projevit menší chutí k jídlu nebo tím, že jí nepůjde polykat.

V takovém případě se nejspíš bude zdát, že se zdráhá jíst (může to pro ni být bolestivé). Pokud přece něco sní, bude na ní při jídle patrné, že je jí to nepříjemné nebo že jí to jde ztěžka. Může dojít i na regurgitaci již pozřené potravy. Jako regurgitaci označujeme pasivní proces, kdy kočka vydáví potravu, často zcela nečekaně a jen chvíli poté, co ji snědla. Takto postižené kočky mohou kašlat, dráždí je k tomu nestrávená potrava, která jim zůstala v jícnu.

Kočka zvrací nebo trpí na bezoáry

Není neobvyklé, že kočky občas zvracejí, zvláště pokud předtím pozřely něco, co jejich tělo identifikovalo jako škodlivé. Častější zvracení, které se opakuje více než jednou nebo dvakrát do měsíce, ale může být příznakem vážnějšího problému, jako je například infekce, zánětlivé onemocnění nebo vznik vředu. Kočky ale mohou zvracet ze spousty různých důvodů. Pokud kočka zvrací, vyvrhne ze žaludku částečně natrávenou potravu nebo žluč. Zvracení nezřídka začíná až notnou chvíli poté, co kočka dojedla. Tím se liší od regurgitace, která je mnohem pasivnější a následuje okamžitě po jídle.

Pokud vaše kočka regurgituje pevný, zacuchaný chumáč chlupů, může se jednat o bezoáry. Ty jsou způsobeny přebytečnou srstí, kterou kočka při čištění spolkne a která se pak uvnitř trávicího traktu slepí. Za normálních okolností by kočka takovou srst strávila a pak vyloučila, pokud jí je ale příliš, kočičí tělo si s ní neporadí a vytvoří se bezoár. Tento problém častěji postihuje dlouhosrsté kočky, především ale ohrožuje kočky, které žijí uvnitř v bytě či domě. Ty totiž oproti svým venkovním protějškům tráví čištěním mnohem více času. U některých koček nikdy nedojde k vytvoření bezoáru, přesto ale budou zvracet chlupy.