Krmivo pro staré kočky
Jak vaše kočka stárne, její tělo se mění – to znamená, že její strava a způsob, jakým ji krmíte, se také musí změnit. Přibližně od věku 11 let se vaše kočka považuje za 'seniora' a vyžaduje jiné živiny než v dřívějších fázích jejího života.
Co se děje v těle vaší stárnoucí kočky?
Jak vaše kočka stárne, tak přibližně od věku 11 let si povšimnete vnějších znamení, že se její tělo a chování mění.
Kočky mohou více spát nebo se jinak chovat – například mohou být méně družné nebo se mohou hlasitěji ozývat. Můžete si všimnout, že jejich kůže a srst již nejsou tak hedvábné nebo začnou šedivět. Jak jejich klouby stárnou, může klesat jejich schopnost neustále se pohybovat, skákat nebo pečovat o sebe.
Vnitřně se tělesné funkce vaší kočky zpomalují. Její imunitní systém je méně účinný a totéž platí o jejím trávení. Jejich chuť k jídlu mohou nepříznivě ovlivnit dentální problémy jako například opotřebení zubů nebo onemocnění dásní, protože jíst jim může působit bolest a to zase může způsobit ztrátu na váze. Klesá ostrost jejich čichu, chuti a sluchu a snižuje se jejich odolnost vůči stresu.
Vaše kočka může také začít trpět běžnými příznaky stárnoucích koček, jako je onemocnění ledvin, cukrovka, osteoartritida nebo hypertyreóza, ačkoli tyto problémy lze zmírnit správnou dietou a léky.
Jaký dopad má stárnutí na nutriční potřeby vaší kočky?
Protože se mění fyzické schopnosti vaší kočky, potřebuje kočka jinou výživu, jež se liší od ostatních období jejího života.
Její trávicí systém nyní stojí větší úsilí strávit a absorbovat živiny z potravy, zejména strávit tuk a bílkoviny. Zubní a trávicí problémy také znamenají, že pro kočku je těžké přijímat nebo kousat krmivo, které konzumovala dříve, takže pro ni může být jednodušší sníst měkčí, kašovitější potravu.
Snížená ostrost čichu a chuti může nepříznivě ovlivnit chuť k jídlu, takže její krmivo musí být obzvláště chutné, aby ho kočka konzumovala s větší pravděpodobností a i nadále tak získávala potřebné živiny.
Jaké specifické živiny potřebuje starší kočka?
Má-li strava pro starší kočku podpořit její zdraví a zpomalit postup onemocnění spojených se stárnutím, měla by obsahovat specifické živiny. Například glukosamin, chondroitin sulfát a volné mastné kyseliny, např. EPA/DHA, spolu s extraktem ze slávek zelenoústých pomáhají stárnoucím kočkám zlepšit pohyblivost a zdraví kloubů. Při používání veterinárních diet určených ke zlepšení pohyblivosti u koček bylo zaznamenáno zlepšení pohyblivosti a snížení bolesti po 1 měsíci léčby.
Poruchy zažívání lze zmírnit pomocí přesně sestavených diet a správným výběrem vysoce kvalitních živin. Dospělým kočkám pomáhají k lepšímu trávení například vysoce stravitelné bílkoviny. Prospěšný prebiotický účinek může mít řepná dužina, zatímco zdravé zažívání pomáhají udržovat omega 3 mastné kyseliny – EPA a DHA.
Starší kočky mohou trpět chronickým onemocněním ledvin a problémy s močením. U predisponované dospělé kočky může nástup těchto potíží pomoci oddálit omezení množství fosforu ve stravě. Fosfor patří k prvním prvkům, které v krvi koček trpících onemocněním ledvin dosahují toxické hladiny. Prospěšná jsou rovněž vlhčí krmiva nebo taková, jež u vaší kočky podporují vyšší příjem vody. Díky nim kočka vylučuje větší objem moči, čímž se snižuje riziko tvorby kamenů.
U stravy pro starší kočku je třeba vzít v potaz čtyři aspekty: musí být snadno stravitelná, mít úplné a vyvážené složení, udržovat kočku v pohodě a zpomalovat procesy související se stárnutím. Poraďte se se svým veterinářem, které konkrétní krmivo bude nejlepší volbou, aby splňovalo všechny uvedené požadavky a vaší starší kočce vyhovovalo.
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