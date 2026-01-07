FIP u koček aneb kočičí koronavirus
Co je to infekční peritonitida koček?
Infekční peritonitida koček (FIP) je smrtelné onemocnění postihující kočky a koťata. FIP se vyskytuje u velmi nízkého podílu koček nebo koťat a je způsobeno běžným virem nazývaným kočičí coronavirus.
Co je to kočičí coronavirus?
Kočičí coronavirus je virus, který infikuje kočky při kontaktu s infikovanými výkaly.
K tomu může dojít, když o sebe kočky navzájem pečují nebo když sdílejí toalety, misky na krmení nebo náčiní k péči o srst.
Jak způsobuje kočičí coronavirus infekční peritonitidu (zánět pobřišnice) koček?
Existují dva hlavní typy kočičího coronaviru, které postihují kočky a koťata:
- Střevní coronavirus
- Coronavirus, který způsobuje FIP
Takzvaný „střevní“ coronavirus se omezuje především na střeva. V nich se množí a může způsobit průjem – to se s obzvláště velkou pravděpodobností může stát koťatům, zejména pokud žijí společně s jinými kočkami.
Coronavirus, který způsobuje FIP, je v současné době považován za mutantní formu střevního coronaviru. Vědci dosud neporozuměli tomu, jak se relativně neškodný coronavirus může změnit ve smrtelný FIP.
Co se stane s kočkou, která onemocní FIP?
Kočky postižené FIP mohou trpět jedním z následujících syndromů:
- Tekutina v hrudníku nebo břiše - tzv. „vlhká“ FIP
- Uzlinkovité výrůstky (granulomy) na vnitřních orgánech - tzv. „suchá“ FIP
Jaké jsou příznaky FIP?
U kočky nebo kotěte trpícího FIP se projevují různé příznaky, včetně těchto:
- Horečka
- Zvracení
- Nechutenství
- Průjem
- Záchvaty
Může veterinář otestovat, zda má moje kočka FIP?
Veterináři dnes mají k dispozici určité techniky, které jim umožňují přítomnost coronavirů zjistit. Tato analýza však nerozlišuje mezi coronavirem ve střevech a coronavirem, který způsobuje FIP.
To znamená, že žádný specifický test na zjištění FIP neexistuje.
Kdy veterinář tyto testy provádí?
Veterinář provede tento test jako pomoc při stanovení diagnózy nemocné kočky.
Tyto testy bude veterinář vždy interpretovat opatrně a bude analyzovat různé další faktory, včetně životního prostředí kočky nebo kotěte, veškerých klinických příznaků a všech dalších testů, které se provedou.
Existuje vakcína proti FIP?
Proti infekční peritonitidě koček vakcína existuje, její účinnost však zůstává předmětem kontroverzí.
Všechna koťata musí dostávat základní vakcíny, které zahrnují:
- kočičí chřipku – kočičí herpesvirus (fHV) i kočičí kalicivirus (FCV)
- virus kočičí panleukopenie (FPV)
- virus kočičí leukémie (FeLV)
Vzhledem k tomu, že vakcína proti FIP nespadá do hlavní kategorie, nemusí ji všechna koťata nebo kočky dostat.
Pro porozumění, které očkovací látky bude vaše nové kotě potřebovat, je důležité promluvit si se svým veterinářem. Ten poskytne doporučení založená na životním stylu kočky analýzou různých faktorů včetně toho, zda budou kočky venku a v kontaktu s jinými kočkami.
Pokud se obáváte o zdraví svého kotěte nebo máte nějaké otázky týkající se druhu vakcín, které by mělo kotě dostat, vždy si nejdříve promluvte se svým veterinářem.
Související články
Lajkovat a sdílet tuto stránku