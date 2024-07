ROYAL CANIN AGEING 12+ Jelly kapsičky v želé pro stárnoucí kočky starší 12 let

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Abyste zajistili, že vaše stárnoucí kočka starší dvanácti let dostane specifickou výživu, kterou potřebuje k udržení optimálního zdraví, budete ji muset krmit potravou, kterou bude konzumovat snadno a instinktivně. To je důvod, proč je ROYAL CANIN® Aging 12+ in Jelly formulován tak, aby odpovídal optimálnímu makro nutričnímu profilu, který instinktivně preferují stárnoucí kočky, jako je ta vaše. ROYAL CANIN® Aging 12+ in Jelly také poskytuje starším kočkám speciální krmivo, které pomáhá udržovat zdravé klouby díky vysokému obsahu Omega-3 mastných kyselin – konkrétně EPA a DHA. Kromě toho ROYAL CANIN® Aging 12+ in Jelly obsahuje také upravený obsah fosforu, který pomáhá podporovat zdravou funkci ledvin a celkové zdraví ledvin. Abychom vyhověli individuálním preferencím každé kočky je ROYAL CANIN® Aging 12+ také k dispozici jako suché krmivo ve formě chutných granulí. Pokud uvažujete o kombinovaném krmení, jednoduše postupujte podle krmné tabulky, abyste zajistili, že vaše kočka dostane přesné množství vlhkého i suché krmivo pro optimální užitek.

