BRITISH SHORTHAIR kousky ve šťávě

ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy je speciálně vytvořen s ohledem na všechny nutriční potřeby vaší britské krátkosrsté kočky. Britská krátkosrstá kočka má typicky robustní, těžké a svalnaté tělo. Jako přirozeně pevná a silná kočka by se váha vaší kočky měla primárně odvíjet od svalů místo tuku. Proto jsou nezbytné správné živiny (stejně jako správná velikost porcí). ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy obsahuje střední energetickou hladinu a upravený obsah tuku (3,2 %) pro efektivní regulaci hmotnosti. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult in Gravy obsahuje specifickou rovnováhu živin, včetně řady vitamínů, nejen k udržení zdravé a dobře vyživované srsti, ale také k podpoře a udržení zdravé kůže. Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každé kočky, je ROYAL CANIN® British Shorthair Adult k dispozici také jako suché krmivo s křupavými a chutnými granulemi. Pokud uvažujete o smíšeném krmení, jednoduše postupujte podle našich pokynů pro krmení, abyste zajistili, že vaše kočka dostane přesné množství mokrého i suchého krmiva pro optimální užitek.