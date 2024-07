ROYAL CANIN Instinctive 7+ Gravy kapsička ve šťávě pro stárnoucí kočky starší 7 let

PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy je vhodný pro kočky starší 7 let a je speciálně vytvořen s ohledem na všechny nutriční potřeby vaší dospělé kočky. Jak vaše kočka stárne, její aktivita se postupem času přirozeně snižuje. ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy obsahuje exkluzivní komplex antioxidantů, které pomáhají podporovat vitalitu vaší kočky. Další věcí, která se může v průběhu času změnit, jsou preference vaší kočky – určité krmivo, které mohlo být dříve příjemné pro její chuťové buňky, již nemusí být uspokojující vaši kočku. To je důvod, proč je ROYAL CANIN® Instinctive 7+ v omáčce speciálně vytvořen tak, aby odpovídal optimálnímu makro nutričnímu profilu, který instinktivně preferují kočky, jako je ta vaše. A co víc, ROYAL CANIN® Instinctive 7+ v omáčce obsahuje upravený obsah fosforu. To pomáhá podporovat zdravou funkci ledvin vaší kočky.

