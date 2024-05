INSTINCTIVE kousky ve šťávě

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Při krmení vaší kočky je možné sladit to, co skutečně chce jíst, s tím, co jíst potřebuje, aby si zachovala nutriční zdraví. Výběr správného krmiva pro vaši kočku je nezbytný pro podporu zdravého životního stylu a díky tomu, že si vaše kočka pochutná na jídle, je to ještě lepší. ROYAL CANIN® Instinctive in Gravy je formulován tak, aby odpovídal optimálnímu makro nutričnímu profilu, který instinktivně preferují dospělé kočky. S pečlivě vybranými živinami obsaženými pro optimální chutnost je konečný produkt pokrmem, kterému vaše kočka prostě neodolá. Díky širokému sortimentu vitamínů, minerálů a aminokyselin (všechny potřebné k udržení celkového zdraví a pravidelného růstu) bude vaše kočka konzumovat vysoce stravitelné a nutričně vyvážené krmivo. Kombinace živin nebyla navržena pouze tak, aby byla instinktivně poživatelná a nutričně zdravá, ale byla také navržena tak, aby pomohla vaší kočce udržet si ideální váhu a podpořila zdravý močový systém. ROYAL CANIN® Instinctive in Gravy obsahuje optimální hladinu tuku pro zajištění energetické hladiny. Směs vlákniny a bílkovin navíc přispívá k pocitu sytosti. Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každé kočky, je ROYAL CANIN® Instinctive k dispozici také ve šťavnatém želé nebo jako chutný bochník.

Méně informací