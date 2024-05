KITTEN kousky ve šťávě

PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Kitten in Gravy je speciálně navržen tak, aby podporoval nutriční potřeby koťat v „konsolidační fázi“ jejich růstu. Toto krmivo je vhodné pro koťata ve věku 4 až 12 měsíců, protože procházejí obdobím významných fyzických změn a změn chování. Toto krmivo na míru nabízí vlhké kousky v omáčce, které jsou optimální velikosti, textury a chuti pro rostoucí koťata. Obsahuje také živiny, jako je vitamín C a E, které podporují vývoj zdravého imunitního systému kotěte. Bylo prokázáno, že tyto dietní antioxidanty stimulují vyšší a rychlejší nárůst protilátek po očkování. ROYAL CANIN® Kitten in Gravy je také obohacen o Omega-3 mastné kyseliny (DHA), které podporují vývoj mozku a podporují zdravý zrak. Díky kombinaci prospěšná prebiotika (MOS) a vysoce stravitelné proteiny, ROYAL CANIN® Kitten in Gravy také pomáhá podporovat zdravou rovnováhu střevní mikrobioty (střevní flóry) pro dobré trávení. ROYAL CANIN® Kitten in Gravy byl vytvořen, aby uspokojil nejnáročnější kočičí chuťové buňky . Toto mokré krmivo nabízí vašemu kotěti pozitivní senzorický zážitek, podporuje zdravou hydrataci a je ideální pro smíšené krmení se suchou granulovanou dietou ROYAL CANIN® Kitten. Až vaše kotě dosáhne věku 12 měsíců, bude potřebovat dietu, která je speciálně přizpůsobena jejich nutriční potřeby jako dospělé kočky. V této fázi je můžete převést na řadu krmiv ROYAL CANIN® pro dospělé kočky, které jsou k dispozici jako suché granule nebo mokré krmivo v bochníku, omáčce nebo želé.

