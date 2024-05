PODROBNNOSTI PRODUKTU

Trávicí systém některých koček může být citlivý na určité druhy potravy, pokud je to případ vaší kočky, pak může být zapotřebí změnit její stravu, aby se její žaludek uklidnil. Existuje mnoho živin, které pravděpodobně budou mít uklidňující účinek na trávicí systém vaší kočky. ROYAL CANIN® Sensible 33 je vhodný pro dospělé kočky ve věku 1-7 let a je speciálně navržen tak, aby podporoval dospělé kočky vykazující známky citlivosti na určité krmivo. Obsahuje exkluzivní kombinaci živin pro posílení a podporu optimální bezpečnosti trávení. ROYAL CANIN® Sensible 33 je vysoce chutný a obsahuje tři různé tvary granulí a pečlivě vybrané příchutě, které stimulují příjem potravy a umožňují snadnější trávení. A co víc, ROYAL CANIN® Sensible 33 byl také vytvořen tak, aby pomáhal udržovat zdravý močový systém u dospělých koček, jako je ta vaše. Jakmile se trávicí systém vaší kočky začne zlepšovat, můžete ji i nadále krmit ROYAL CANIN® Sensible 33, protože bylo speciálně navrženo tak, aby nejen podporovalo trávení vaší kočky, ale také je následně udržovalo.

