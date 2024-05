STERILISED kousky ve šťávě

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Sterilizované kočky mají jiné požadavky než kočky, které nebyly kastrovány ani kastrovány. To je důvod, proč je ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy speciálně vytvořen s ohledem na nutriční potřeby vaší kastrované dospělé kočky. S kontrolovaným obsahem energie a mírným obsahem tuku pomáhá ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy omezit šance, že vaše kočka přibere na váze; zejména při podávání v adekvátních denních dávkách. Krmivo ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy je vytvořeno tak, aby odpovídalo optimálnímu nutričnímu profilu, který instinktivně preferují dospělé kočky - aby bylo zajištěno, že konzumují živiny, které potřebují k udržení dobrého celkového zdraví. ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy také obsahuje pečlivě promyšlenou rovnováhu minerálů, která pomáhá podporovat zdraví močového systému vaší kočky. Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každé kočky, je ROYAL CANIN® Sterilized k dispozici také jako mokré krmivo v měkkém a chutném bochníku nebo lahodné omáčce, stejně jako suché krmivo v chutných a křupavých granulích. Pokud uvažujete o smíšeném krmení, jednoduše postupujte podle našich pokynů pro krmení, abyste zajistili, že vaše kočka dostane přesné množství mokrého i suchého krmiva pro optimální užitek.

