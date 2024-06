STERILISED kousky v želé

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Když jsou kočky sterilizovány, jejich nutriční požadavky se mění ve srovnání s kočkami, které nebyly kastrovány nebo kastrovány. V důsledku sterilizace bude mít vaše kočka nižší energetické potřeby a mohla by být méně aktivní. S kontrolovaným obsahem energie a mírným obsahem tuku pomáhá ROYAL CANIN® Sterilized in Jelly podporovat a udržovat zdravou váhu; zvláště při podávání v přesných denních dávkách. ROYAL CANIN® Sterilized in Jelly je formulován tak, aby odpovídal optimálnímu nutričnímu profilu, který instinktivně preferují dospělé kočky. To zajišťuje, že vaše kočka bude ochotně konzumovat živiny, které potřebuje k udržení dobrého celkového zdraví. ROYAL CANIN® Sterilized in Jelly také obsahuje pečlivě promyšlenou rovnováhu minerálů, která pomáhá podporovat zdraví močového systému vaší kočky. Podle individuálních preferencí kočky je ROYAL CANIN® Sterilized k dispozici také v lahodné omáčce, v měkkém a chutném bochníku nebo jako suché krmivo v chutných a křupavých granulích. Pokud uvažujete o smíšeném krmení, jednoduše postupujte podle našich pokynů pro krmení, abyste zajistili, že kočka dostává přesné množství mokrého i suchého krmiva pro optimální užitek.

