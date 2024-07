VHN Adult cat

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Krmivo ROYAL CANIN® Adult je speciálně vytvořeno tak, aby pomáhalo podporovat optimální váhu a celkové zdraví dospělých koček, které nebyly kastrovány. NOVÝ VZHLED BALENÍ, STEJNÉ VÝHODY PRODUKTU RECEPTURA SESTAVENÁ PRO KONKRÉTNÍ VÝŽIVOVOU PODPORU Zdravé návyky, vhodná strava a kontrola nad příjmem energie jsou pro dobré zdraví a kondici koček nezbytné. Optimální trávení přispívá k dobrému celkovému zdraví a pohodě každé kočky. Kočky mají sklon produkovat jen malé množství moči, což může vést k přecitlivělosti močového ústrojí. ZDRAVÁ VÝŽIVA NA VĚDECKÉM ZÁKLADĚ Taurin, vitamín C a vitamín E EPA+DHA, rozpustná i nerozpustná vláknina Upravený obsah hořčíku, sodíku a fosforu VÝHODY PRODUKTU ENERGETICKÁ VYVÁŽENOST Receptura upravená s ohledem na potřeby příjmu energie a živin u nekastrovaných dospělých koček. KOMPLEX ANTIOXIDANTŮ Obohaceno o směs antioxidantů, které pomáhají neutralizovat volné radikály a přispívají k ochraně tkání a buněk. ZDRAVÍ MOČOVÉHO ÚSTROJÍ Podporuje zdravé močové cesty vaší kočky díky přizpůsobené rovnováze minerálů. S-O INDEX Toto krmivo je sestaveno tak, aby podporovalo zdraví močového ústrojí: DOPORUČENO PRO: • dospělé kočky od 12 měsíců do 7 let NEDOPORUČENO PŘI: • růstu, březosti/laktaci Jako součást veterinární řady ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu mazlíčkovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Přechod vašeho mazlíčka z jedné stravy na druhou by měl být hladký a postupný proces po dobu 7–10 dnů. Ujistěte se, že dodržujete správné dávkování, zejména při kombinovaném krmení. Voda musí být vždy k dispozici.Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu.Skladujte v chladu a suchu.

