ROYAL CANIN GastroIntestinal Cat Wet kapsička ve šťávě pro kočky trpící onemocněním trávicího traktu

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Přínosy: Podpora trávení / Vysoký obsah energie / Podpora mikrobiomu / S/O index. Dieta ROYAL CANIN® Gastrointestinal Thin Slices in Gravy je speciálně vytvořená tak, aby pomáhala podporovat zdravé trávení vaší kočky při akutním a chronickém průjmu, špatném zažívání nebo podobných zažívacích problémech. Vysoce stravitelné složení s prebiotiky podporuje zdravé trávení. Díky vysokému obsahu energie lze snížit objem krmiva a méně zatěžovat střeva. Složení s vybranými prebiotiky podporuje zdravé trávení a střevní mikroflóru. Tato dieta také podporuje zdravé močové cesty. Tento produkt je součástí veterinární řady diet ROYAL CANIN®, a proto je důležité, aby byl vašemu mazlíčkovi podáván pouze po doporučení veterinárního lékaře. Přechod na novou dietu by měl být postupný proces trvající 7-10 dní. Řiďte se prosím návodem na dávkování. Možnosti kombinovaného krmení: Abychom uspokojili mlsný jazýček každé kočky, dieta ROYAL CANIN® Gastrointestinal Thin Slices in Gravy je dostupná také jako suché krmivo.* Kombinované krmení nabízí vaší kočce různé textury, čímž stimuluje její chuť k jídlu. Vlhké krmivo nabízí bohaté aroma a dobrou hydrataci, zatímco suché krmivo přináší výživu v malé porci, která nezatíží trávicí trakt. *Závislé na dostupnosti produktu.

