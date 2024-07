VHN Mature Consult cat wet

PODROBNNOSTI PRODUKTU

Krmivo ROYAL CANIN® Mature Consult je speciálně vytvořeno tak, aby pomáhalo podporovat zdraví a pohodu starších koček, které nevykazují žádné zjevné známky stárnutí. NOVÝ VZHLED BALENÍ, STEJNÉ VÝHODY PRODUKTU KOMPLEX PRO VITALITU Věkem se u koček mohou zhoršovat funkce tělesných orgánů, například ledvin. Tato receptura obsahuje výběr živin, které pomáhají k udržení vitality. KOMPLEX ANTIOXIDANTŮ Obohaceno o směs antioxidantů, které pomáhají neutralizovat volné radikály a přispívají k ochraně tkání a buněk. OPTIMÁLNÍ ENERGIE Upravená energetická hodnota odpovídající potřebám aktivních stárnoucích koček. S-O INDEX Tato dieta také pomáhá vytvářet prostředí nepříznivé pro tvorbu močových krystalů a kamenů. DOPORUČENO PRO: • kočky starší 7 let bez očividných příznaků stárnutí • ideálně po kontrole u veterináře zameřené na problémy zpusobené stárnutím NEDOPORUČENO PŘI: • růstu, březosti/laktaci Jako součást veterinární řady ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu mazlíčkovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Přechod vašeho mazlíčka z jedné diety na druhou by měl být hladký a postupný proces. Ujistěte se, že dodržujete správné dávkování, zvláště při kombinovaném krmení. Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každé kočky, ROYAL CANIN® Mature Consult je k dispozici také jako suché krmivo s křupavými granulemi.* *V závislosti na dostupnosti produktu Voda musí být vždy k dispozici.Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu. Skladujte v chladu a suchu.

