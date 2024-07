VHN Neutered balance cat wet

PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Neutered Balance je přesně vyvážená výživná strava, která je speciálně vytvořena tak, aby pomáhala podporovat optimální tělesnou hmotnost u kastrovaných koček. NOVÝ VZHLED BALENÍ, STEJNÉ VÝHODY PRODUKTU Ideální tělesná hmotnost: ROYAL CANIN® Neutered Balance díky svému mírnému obsahu kalorií pomáhá udržovat ideální tělesnou hmotnost vaší kočky, aby podporovala optimální zdraví a pohodu. Zdraví trávicího traktu: Tato vysoce stravitelná receptura obsahuje různé prebiotika, které přispívají k podpoře trávicího zdraví vaší kočky. Zdraví močových cest: Kastrované kočky bývají více ohroženy tvorbou močových krystalů a kamenů. Tato dieta také pomáhá vytvářet prostředí nepříznivé pro tvorbu močových krystalů a kamenů. DOPORUČENO PRO: • kočky od kastrace do 7 let • kočky starší 6 měsíců s tendencí přibírat NEDOPORUČENO PŘI: • růstu, březosti/laktaci Důležité upozornění: Jako součást veterinární řady ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu mazlíčkovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Přechod vašeho mazlíčka z jedné stravy na druhou by měl být hladký a postupný proces po dobu 7–10 dnů. Ujistěte se, že dodržujete správné dávkování, zejména při kombinovaném krmení. Možnosti smíšeného krmení: Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každé kočky, je k dispozici také podobné suché krmivo ROYAL CANIN® Neutered Satiety Balance*. Smíšené krmení dává vaší kočce různé textury a pomáhá stimulovat její chuť k jídlu. Mokré krmivo poskytuje bohatší aroma a jeho obsah vlhkosti pomáhá udržet vašeho mazlíčka hydratovaného, ​​zatímco suché krmivo se snadněji spásá a lépe podporuje zdraví zubů. *V závislosti na dostupnosti produktu Voda musí být vždy k dispozici. Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu. Skladujte v chladu a suchu.

