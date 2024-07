VHN Neutered maintenance cat wet

PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® krmivo Neutered Maintanace je speciálně vytvořeno tak, aby pomáhalo udržovat zdravou tělesnou váhu u kastrovaných koček. NOVÝ VZHLED BALENÍ, STEJNÉ VÝHODY PRODUKTU VÝHODY PRODUKTU AKTIVNÍ TĚLESNÁ HMOTA (LBM) Vysoký obsah proteinů, který napomáhá k udržování aktivní tělesné hmoty (LBM). Zároveň pomáhají podporovat a udržovat štíhlou tělesnou konstituci vaší kočky. ZDRAVÉ TRÁVENÍ Vysoce stravitelné složení s prebiotiky na podporu zdravého trávení. ZDRAVÍ MOČOVÉHO ÚSTROJÍ Podporuje zdraví močových cest vaší kočky. S-O INDEX Krmivo také pomáhá vytvářet prostředí nepříznivé pro tvorbu močových krystalů a kamenů. DOPORUČENO PRO: • kočky od kastrace do 7 let NEDOPORUČENO PŘI: • růstu, březosti/laktaci Jako součást veterinární řady ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu mazlíčkovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Přechod vašeho mazlíčka z jedné stravy na druhou by měl být hladký a postupný proces po dobu 7–10 dnů. Ujistěte se, že dodržujete správné dávkování, zvláště při krmení směsí. Abychom vyhověli individuálním preferencím každé kočky, existuje podobná verze suchého krmiva tohoto produktu s názvem ROYAL CANIN® Neutered Satiety Balance.* *V závislosti na dostupnosti produktu Voda musí být vždy k dispozici.Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu. Skladujte v chladu a suchu.

