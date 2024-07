VHN Cat Neutered Satiety Balance

PODROBNNOSTI PRODUKTU

ROYAL CANIN® Neutered Satiety Balance je speciálně vytvořen tak, aby pomáhal podporovat nutriční potřeby koček po sterilizaci se sklonem k nadváze. NOVÝ VZHLED BALENÍ, STEJNÉ VÝHODY PRODUKTU RECEPTURA SESTAVENÁ PRO KONKRÉTNÍ VÝŽIVOVOU PODPORU Kastrace může vést ke změnám v potřebách příjmu energie a chuti k jídlu. To může zvýšit riziko přibývání na váze. Kastrované kočky jsou náchylnější k tvorbě močových kamenů. Kastrace může kladně ovlivnit i délku života. ZDRAVÁ VÝŽIVA NA VĚDECKÉM ZÁKLADĚ Rozpustná i nerozpustná vláknina, včetně psyllia Upravený obsah hořčíku, sodíku a fosforu L-karnitin, který se podílí na zdravém trávení tuků VÝHODY PRODUKTU VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY Tato receptura prokazatelně snižuje spontánní příjem kalorií, neboť obsahuje vlákninu, která reguluje chuť k jídlu. OPTIMÁLNÍ TĚLESNÁ VÁHA Přiměřený obsah tuků a kalorická hodnota pomáhají kočkám udržovat ideální váhu. Upravený obsah proteinů pomáhá podporovat svalovou hmotu. ZDRAVÍ MOČOVÉHO ÚSTROJÍ Podporuje zdravé močové cesty vaší kočky díky přizpůsobené rovnováze minerálů. S-O INDEX Toto krmivo je sestaveno tak, aby podporovalo zdraví močového ústrojí. DOPORUČENO PRO: • kočky od kastrace do 7 let • kočky od 6 měsíců s tendencí přibírat NEDOPORUČENO PŘI: • růstu, březosti/laktaci Jako součást veterinární řady ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu mazlíčkovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Přechod vašeho mazlíčka z jedné stravy na druhou by měl být hladký a postupný proces po dobu 7–10 dnů. Ujistěte se, že dodržujete správné dávkování, zejména při kombinovaném krmení. Aby bylo vyhověno individuálním preferencím každé kočky, je k dispozici také podobné vlhké krmivo ROYAL CANIN® Neutered Balance (V závislosti na dostupnosti produktu). Voda musí být vždy k dispozici. Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu. Skladujte v chladu a suchu.

