VHN Cat CA Urinary S/O + Bladder Comfort wet

ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort kousky ve šťávě je speciálně vyvinut pro podporu dospělých koček s rizikovými faktory spojenými s onemocněním dolních močových cest u koček (FLUTD), včetně kočičí idiopatické cystitidy (FIC). Struvitové kameny mohou vaší kočce způsobit nepohodlí a vést k problémům s močovými cestami. ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort Morsels ve šťávě pomáhá rozpouštět všechny typy struvitových kamenů v močovém měchýři vaší kočky. Toto složení bylo navrženo tak, aby podporovalo hydrataci tím, že podporuje přirozené chování vaší kočky při pití, což ředí moč, aby se příliš nekoncentrovala, což je rizikový faktor pro vývoj krystalů a aby se příliš nekoncentrovala. ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort kousky v omáčce s mírným obsahem kalorií také podporuje zdravé udržování hmotnosti, což může v konečném důsledku pomoci snížit riziko FLUTD. Pro podporu pohodlí močového měchýře vaší kočky obsahuje tento přípravek kombinaci minerálů – včetně sodíku, hořčíku, vápníku a fosforu – které pomáhají řešit hlavní rizikové faktory FLUTD. Jako součást veterinární řady ROYAL CANIN® je důležité, aby byl tento produkt podáván vašemu mazlíčkovi pouze na doporučení veterinárního odborníka. Abychom vyhověli individuálním preferencím každé kočky, je ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort kousky v omáčce k dispozici také jako chutné suché granule.