Má-li váš pes lesklou hustou srst, je to dobrý ukazatel toho, že ze stravy, životního prostředí a životního stylu dostává vše, co potřebuje. Proto vás může znepokojit, když vidíte, jak vašemu psovi líná nebo vypadává srst. Někdy navíc bývá těžké zjistit, proč přesně se to děje.

Příznaky vypadávání srsti u psa

Vypadávání srsti mohou provázet příznaky, kdy například chlupy vašeho psa jsou na omak křehké nebo suché, pes jich ztrácí více než obvykle a objevují se lysiny kruhového nebo nepravidelného tvaru. Padání srsti se může týkat pouze určité oblasti, nebo může postihnout celé tělo psa.

Běžné příčiny padání srsti u psů

Velmi častou příčinou padání srsti u psů je zamoření parazity, jako jsou roztoči, vši nebo blechy. Zejména v případě, kdy váš pes ztrácí chlupy v okolí krku a ocasu, je to s velkou pravděpodobností kvůli blechám. Tito drobní parazité mohou vašeho psa rychle zamořit a podráždit mu pokožku. Psa to pak intenzivně svědí, takže se škrábe, což může způsobit padání srsti.

K vypadávání chlupů může nakonec vést jakýkoli kožní problém vašeho psa včetně ekzému nebo lupů. Pokud se váš pes cítí nepohodlně nebo ho zlobí pokožka, snaží se ulevit si škrábáním nebo olizováním. Vzhledem k tomu, že určité oblasti pokožky jsou kvůli tomu oslabeny, může to časem vést k vypadávání chlupů a ztrátě srsti.