Cada mascota es únicay también lo son sus necesidades nutricionales
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Los problemas de salud requieren soluciones nutricionales específicas. Por eso, hemos desarrollado una gama de dietas terapéuticas destinada a los veterinarios que ayudan a cuidar la salud de mascotas con trastornos de salud diagnosticados.
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Los primeros meses de vida de los gatitos y cachorros son clave: sus actividades y alimentación influirán en su salud durante el resto de sus vidas. Por eso, estamos aquí para acompañarte en esta etapa importante.
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Cada raza es única, al igual que sus necesidades de salud. Descubre todo nuestro conocimiento sobre razas en nuestra biblioteca oficial de razas.
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En la actualidad, más de 8.000 asociados de Royal Canin trabajan con los mejores especialistas para promover la salud animal a través de la nutrición en todo el mundo.