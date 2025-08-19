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Labrador Retriever y British Shorthair adultos comiendo de platos rojos en blanco y negro sobre un fondo blanco.

La salud es la diferencia

Desde 1968, hemos estudiado las necesidades de salud únicas de gatos y perros con el más mínimo detalle. Durante ese tiempo, hemos aprendido que la diferencia nutricional más pequeña puede marcar una gran diferencia en la vida y la salud de tu mascota.

¿Qué es la nutrición específica?

Cada receta individual está formulada para brindar el nivel exacto de antioxidantes naturales, vitaminas, fibra, prebióticos y minerales que son esenciales para las necesidades de salud únicas de tu mascota.

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Fórmulas artesanales

Tomemos a los pastores alemanes, por ejemplo: a todos nos encantan por su coraje, lealtad e inteligencia. Pero para toda su fuerza de cuerpo y mente, tienen estómagos muy sensibles, por lo que elaboramos su fórmula con proteínas altamente digeribles y fibras específicas para ayudar a que sean tan fuertes por dentro como por fuera.


Pastor Alemán adulto tumbado sobre la arena

Alimentación para su naturaleza

Un jack russell en perfecto estado de salud puede saltar hasta seis veces su propia altura. Alimentar su increíble potencial natural con proteínas y antioxidantes especialmente seleccionados satisface sus necesidades únicas.


Jack Russell terrier saltando en un parque, rodeado de hojarasca

Fórmulas únicas para necesidades únicas

Muchas mascotas tienen mandíbulas muy particulares y una conducta que presenta desafíos para la forma en que comen. Es por eso que no solo adaptamos nuestras recetas a nivel nutricional, sino que también diseñamos la forma y la estructura de cada croqueta para satisfacer mejor las necesidades de alimentación física de cada mascota.


Greyhound adulto sentado al aire libre sobre el césped

El resultado

El resultado es una nutrición diseñada para abordar las necesidades de salud específicas con una precisión inigualable. Tu mascota recibirá la gama completa y equilibrada de nutrientes y aminoácidos que necesita para desarrollar músculos fuertes, conservar un cuerpo sano y mantener un sistema inmunológico resistente. Dale toda la energía que necesita para prosperar y vivir con la mejor salud posible.


Bengalí adulto trepando a un árbol al aire libre

Adaptado para cada necesidad de salud

La salud individual de cada gato y perro es tan única como lo son ellos. Sin embargo, estas necesidades de salud son, a menudo, características de su tamaño, raza o estilo de vida. Descubre cómo nuestras gamas de nutrición pueden ayudar a cada mascota a disfrutar de la mejor salud posible.

Productos para gatos

Persa adulto y cachorro en blanco y negro sobre fondo blanco. A lado del alimento Royal Canin para raza Persa adulto y cachorro.
Nutrición a la medida para

Gatos de Raza

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Alimento Royal Canin para Gatitos en etapa de cachorro tanto húmedo y seco . Y alimento seco para Gatas en etapa gestante y lactante.
Nutrición a la medida para

Gatitos

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Productos para perros

Dachshund adulto y Chihuahua cachorro en blanco y negro sobre fondo blanco. A lado del alimento Royal Canin específico para raza Dachshund adulto y Chichuahua cachorro.
Nutrición a la medida para

Perros de Raza

Más información
Alimento Royal Canin para cachorro de talla pequeña, mediana y grande.
Nutrición a la medida para

Cachorros

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