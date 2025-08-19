La salud es la diferencia
Desde 1968, hemos estudiado las necesidades de salud únicas de gatos y perros con el más mínimo detalle. Durante ese tiempo, hemos aprendido que la diferencia nutricional más pequeña puede marcar una gran diferencia en la vida y la salud de tu mascota.
¿Qué es la nutrición específica?
Cada receta individual está formulada para brindar el nivel exacto de antioxidantes naturales, vitaminas, fibra, prebióticos y minerales que son esenciales para las necesidades de salud únicas de tu mascota.
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Fórmulas artesanales
Tomemos a los pastores alemanes, por ejemplo: a todos nos encantan por su coraje, lealtad e inteligencia. Pero para toda su fuerza de cuerpo y mente, tienen estómagos muy sensibles, por lo que elaboramos su fórmula con proteínas altamente digeribles y fibras específicas para ayudar a que sean tan fuertes por dentro como por fuera.
Alimentación para su naturaleza
Un jack russell en perfecto estado de salud puede saltar hasta seis veces su propia altura. Alimentar su increíble potencial natural con proteínas y antioxidantes especialmente seleccionados satisface sus necesidades únicas.
Fórmulas únicas para necesidades únicas
Muchas mascotas tienen mandíbulas muy particulares y una conducta que presenta desafíos para la forma en que comen. Es por eso que no solo adaptamos nuestras recetas a nivel nutricional, sino que también diseñamos la forma y la estructura de cada croqueta para satisfacer mejor las necesidades de alimentación física de cada mascota.
El resultado
El resultado es una nutrición diseñada para abordar las necesidades de salud específicas con una precisión inigualable. Tu mascota recibirá la gama completa y equilibrada de nutrientes y aminoácidos que necesita para desarrollar músculos fuertes, conservar un cuerpo sano y mantener un sistema inmunológico resistente. Dale toda la energía que necesita para prosperar y vivir con la mejor salud posible.
Adaptado para cada necesidad de salud
La salud individual de cada gato y perro es tan única como lo son ellos. Sin embargo, estas necesidades de salud son, a menudo, características de su tamaño, raza o estilo de vida. Descubre cómo nuestras gamas de nutrición pueden ayudar a cada mascota a disfrutar de la mejor salud posible.