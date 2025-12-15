La etapa de vida inicial de un cachorro es un momento muy gratificante para los dueños de mascotas, pero también implica enormes desafíos y curvas de aprendizaje para ti y tu mascota. La información y el asesoramiento que se ofrecen en las páginas que siguen se recopilaron de veterinarios, nutricionistas y socios de Royal Canin de todo el mundo, y seguramente te ayudarán, a ti y a tu cachorro, a tener un comienzo saludable para toda una vida juntos.