Su salud es frágil
La de cachorro es una etapa de grandes cambios físicos y de comportamiento. Una nutrición adaptada a sus necesidades específicas de desarrollo puede ayudar a estos frágiles cachorros a crecer y convertirse en perros fuertes y saludables.
Primeras etapas de vida del cachorro: una transformación sorprendente
Durante los primeros meses de vida, tu cachorro pasará por una transformación sorprendente. Las dietas de Royal Canin ofrecen una nutrición personalizada para sus necesidades únicas en este momento vital.
1.Sentidos
Los ojos de los cachorros permanecen cerrados hasta el final de la segunda semana. Su audición no se desarrolla por completo hasta que cumplen las ocho semanas. Cuando es adulto maduro, un perro puede escuchar frecuencias hasta dos veces y media más altas que los humanos.
2.Inmunidad y defensa
Durante sus primeros seis meses, el sistema inmune aún inmaduro debe ayudar a protegerlos de millones de gérmenes.
3.Huesos saludables
Durante el primer año de vida, los huesos de los cachorros deben crecer hasta ser cuatro veces más fuertes que el cemento.
4.Crecimiento extraordinario
Normalmente, durante las primeras dos semanas un cachorro sube entre un 5 y un 10% de su peso corporal por día.
Nutrición a la medida para cachorros
ROYAL CANIN® Cachorro está hecho a la medida con vitaminas y minerales adecuados para apoyar el desarrollo saludable de un cachorro.
Una guía para la etapa de vida inicial de un cachorro
Recogiendo a tu cachorro
Los primeros días en un nuevo hogar
Los primeros días y semanas de tu cachorro en su nuevo hogar son clave para que construyas una relación sólida con tu mascota. Asegurate de que tu cachorro se adapte, presentale a la familia y los amigos con calma, y establecé una rutina para garantizar que su llegada sea lo más tranquila posible.
Etapas de crecimiento del cachorro
Si comprendes las etapas de crecimiento que atraviesa tu cachorro, te resultará más fácil reconocer los desafíos que enfrenta, y sabrás cómo cuidarlo. Es fundamental que te asegures de que obtenga el equilibrio nutricional adecuado a través de sus alimentos para que su desarrollo a medida que se convierte en un adulto sea saludable.