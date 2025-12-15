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Preparando a tu cachorro

Recogida

Primeras semanas

Alimentación

Salud

Etapas del crecimiento

Socialisation

Entrenamiento y juego

Aseo

Conducta

Su salud es frágil

La de cachorro es una etapa de grandes cambios físicos y de comportamiento. Una nutrición adaptada a sus necesidades específicas de desarrollo puede ayudar a estos frágiles cachorros a crecer y convertirse en perros fuertes y saludables.

Primeras etapas de vida del cachorro: una transformación sorprendente

Durante los primeros meses de vida, tu cachorro pasará por una transformación sorprendente. Las dietas de Royal Canin ofrecen una nutrición personalizada para sus necesidades únicas en este momento vital.

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1.Sentidos

Los ojos de los cachorros permanecen cerrados hasta el final de la segunda semana. Su audición no se desarrolla por completo hasta que cumplen las ocho semanas. Cuando es adulto maduro, un perro puede escuchar frecuencias hasta dos veces y media más altas que los humanos.

2.Inmunidad y defensa

Durante sus primeros seis meses, el sistema inmune aún inmaduro debe ayudar a protegerlos de millones de gérmenes.

3.Huesos saludables

Durante el primer año de vida, los huesos de los cachorros deben crecer hasta ser cuatro veces más fuertes que el cemento.

4.Crecimiento extraordinario

Normalmente, durante las primeras dos semanas un cachorro sube entre un 5 y un 10% de su peso corporal por día.

Nutrición a la medida para cachorros

ROYAL CANIN® Cachorro está hecho a la medida con vitaminas y minerales adecuados para apoyar el desarrollo saludable de un cachorro.

Una guía para la etapa de vida inicial de un cachorro

La etapa de vida inicial de un cachorro es un momento muy gratificante para los dueños de mascotas, pero también implica enormes desafíos y curvas de aprendizaje para ti y tu mascota. La información y el asesoramiento que se ofrecen en las páginas que siguen se recopilaron de veterinarios, nutricionistas y socios de Royal Canin de todo el mundo, y seguramente te ayudarán, a ti y a tu cachorro, a tener un comienzo saludable para toda una vida juntos.
Black Labrador Retriever jumping in black and white on a white background

Cómo prepararte para recibir un cachorro

La llegada de un cachorro a casa representa un gran cambio para ambos. Podés hacer que el proceso sea mucho más sencillo, con algunos preparativos simples antes del gran día.

  • Conocé todos los elementos esenciales para un cachorro
  • Tomá las medidas necesarias para que tu hogar y tu jardín sean seguros para el cachorro
  • Buscá un veterinario en tu zona
  • Elegí un alimento nutricionalmente completo para cachorros
  • Asegurate de que todos los integrantes del hogar estén preparados
Preparativos
Dachshund puppy being held by owner

Recogiendo a tu cachorro

Si bien es una situación emocionante, el momento de ir por un cachorro puede ser estresante. Si cuentas con las herramientas y los conocimientos adecuados, te asegurarás de que esta primera experiencia con el nuevo integrante sea positiva, para él y para ti.
Recogiendo a tu cachorro
Jack Russell Terrier puppy sleeping on a white rug next to a window

Los primeros días en un nuevo hogar

Los primeros días y semanas de tu cachorro en su nuevo hogar son clave para que construyas una relación sólida con tu mascota. Asegurate de que tu cachorro se adapte, presentale a la familia y los amigos con calma, y establecé una rutina para garantizar que su llegada sea lo más tranquila posible.

Primeros días y semanas
Black Labrador puppy in black and white eating from a red bowl

Alimentando a tu cachorro

La dieta de un cachorro tiene una función clave para su desarrollo físico y cognitivo. La combinación correcta de nutrientes en su alimento ayudará a su desarrollo y sentará las bases para una vida saludable.
Alimentando a tu cachorro
Encuentra el producto adecuado
Encuentra el producto adecuado
3 minutos

Encuentra el producto adecuado

1

Responde las preguntas sobre de tu mascota

2

Obtén una recomendación a su medida

3

Desbloquea el seguimiento de la salud de tu mascota

Consigue alimento a la medida.

Etapas de crecimiento del cachorro

Si comprendes las etapas de crecimiento que atraviesa tu cachorro, te resultará más fácil reconocer los desafíos que enfrenta, y sabrás cómo cuidarlo. Es fundamental que te asegures de que obtenga el equilibrio nutricional adecuado a través de sus alimentos para que su desarrollo a medida que se convierte en un adulto sea saludable.

Neonatal Labrador Retriever puppy lying down
Del nacimiento a los 21 días

Neonatal

En esta primera etapa de crecimiento, un cachorro pasará la mayor parte de su vida alimentándose y durmiendo. Los ojos y oídos de los cachorros empiezan a funcionar de a poco. Al principio, ambos sentidos serán débiles, pero mejorarán a medida que estos progresen hacia la tercera semana de vida.
Labrador Retriever puppy sitting in black and white on a white background
3 a 8 semanas

Destete

En esta etapa, los cachorros empiezan a jugar a pelear con sus hermanos. Hacia el final de este período, pueden empezar a comunicarse entre sí a través de ladridos y lenguaje corporal, como el movimiento de la cola.
Older Labrador Retriever puppy sitting in black and white on a white background
8 semanas y más

Cachorro

La estructura, la socialización y el entrenamiento son vitales, porque pueden ayudar a que tu cachorro se convierta en un adulto seguro con un buen comportamiento. La comida especializada para cachorros es vital hasta que alcanzan la edad adulta, ya que respalda su crecimiento continuo.
Explora el crecimiento del cachorro
English Cocker Spaniel puppy being held by a young boy

Cómo socializar a un cachorro

La socialización es uno de los pasos más importantes para garantizar que tu cachorro se convierta en un adulto seguro y equilibrado. Nunca es demasiado temprano para empezar a exponer a tu mascota poco a poco a nuevas experiencias, personas y animales.
Socializando a tu cachorro
Pembroke Welsh Corgi puppy standing outside being given a treat

Entrenamiento y juegos para cachorros

El aprendizaje y el juego son fundamentales para el desarrollo de un cachorro, y le proporcionan una comprensión de las reglas de la vida. El entrenamiento debe comenzar lo antes posible, mientras tu cachorro tenga una excelente capacidad de aprendizaje.
Entrenando a tu cachorro
Poodle puppy sitting in black and white on a white background

Aspectos básicos sobre el aseo de los cachorros

Si te aseguras de que tu cachorro se acostumbre a que lo toquen desde una edad temprana, el aseo será más fácil durante el resto de su vida. Cada raza tiene necesidades únicas de aseo, y es fundamental comprenderlas para mantener saludable el pelaje de tu perro.
Cómo asear a tu cachorro
Salud de los cachorros

Entendiendo la salud de un cachorro

Es importante que comprendas las rutinas y la conducta de tu perro, para que puedas reconocer rápidamente los signos si algo no está bien. También es importante comprender algunos hitos clave, como las vacunas y las inyecciones de refuerzo.
Salud de los cachorros

La conducta de tu cachorro

Los cachorros se comunican contigo de varias formas. Si lees el lenguaje corporal, interpretas la conducta y escuchas los sonidos que hacen, puedes saber mucho sobre cómo se sienten y qué necesitan de tu parte.
Conducta de los cachorros