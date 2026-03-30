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Labrador Retriever cachorro negro comiendo de un tazón rojo

Alimentación y nutrición de cachorros

A medida que los cachorros crecen rápidamente y sus sistemas digestivo e inmune se desarrollan lentamente, tienen necesidades nutricionales muy específicas que son diferentes a las de los perros adultos. Es fundamental que le proporcionas a tu cachorro una dieta nutricionalmente completa que se adapte a sus necesidades específicas para fomentar un desarrollo saludable y sentar las bases para un futuro saludable.

¿Por qué es tan importante la dieta de tu cachorro?

Los cachorros pasan por un período intenso de crecimiento y desarrollo. Su dieta juega un papel clave para apoyar esto y es crucial para influir en cuán fuerte y saludable será tu cachorro a su edad adulta.
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Cocker Spaniel Inglés cachorro comiendo de un recipiente de acero inoxidable

Cómo cambian las necesidades nutricionales de tu cachorro

Las necesidades alimenticias de un cachorro cambian en cada etapa a medida que avanza hacia la edad adulta, la cual se alcanza a diferentes edades en cada raza. Para garantizar que tu cachorro tenga el apoyo adecuado durante su etapa de crecimiento, debe mantener una dieta específica para cachorros hasta que llegue a la edad adulta.
Perrito acostado sobre una manta junto a la madre

Un mes de vida

Al mes de nacido, un cachorro puede empezar a destetarse gradualmente de la leche materna y pasar a los alimentos sólidos. Necesita nutrientes para construir sus defensas naturales y promover bacterias buenas en su delicado sistema digestivo.
Jack Russell Terrier cachorro comiendo de un recipiente de acero inoxidable al aire libre

Dos a cuatro meses

En esta etapa, el objetivo es apoyar el desarrollo de la estructura ósea de tu cachorro con cantidades cuidadosamente reguladas de calcio, fósforo y vitamina D.
Welsh Cardigan Corgi cachorro comiendo de un tazón rojo

De cuatro a siete meses

A esta edad, tu cachorro está empezando a desarrollar su masa corporal y necesita muchas proteínas de alta calidad que sean fáciles de digerir.
Husky cachorro de pie en una cocina comiendo de un tazón

10 meses hasta la edad adulta

A medida que los cachorros se acercan a la edad adulta siguen necesitando un apoyo nutricional adicional para sus articulaciones, sobre todo los perros de razas más grandes, ya que irán ganando músculo y estos ejercerán presión sobre el esqueleto.

¿Cuándo tu cachorro se convierte en adulto?


 MINIATURA PEQUEÑO MEDIANO GRANDE GIGANTE
Peso promedio de un adulto Hasta 4 kg Hasta 10 kg 11 a 25 kg 26 a 44 kg 45 kg y más
Duración del crecimiento (desde el nacimiento hasta la edad adulta) 8 a 10 meses 8 a 10 meses 12 meses 15 meses De 18 a 24 meses




Los nutrientes necesarios en la dieta de un cachorro

Hay una variedad de nutrientes fundamentales que tu cachorro necesita durante los primeros meses de vida para fomentar un crecimiento y un desarrollo saludable. La dieta de un cachorro debe poder proporcionar suficiente energía y proteínas de calidad para apoyar el crecimiento, y ser fácil de digerir. Las dietas de ROYAL CANIN® están nutricionalmente equilibradas para ofrecer una alimentación a medida que satisfaga las necesidades de los cachorros de todos los tamaños, estilos de vida y razas.

Nutrición de los cachorros

Enfoque científico de ROYAL CANIN® para la nutrición de cachorros

Nos especializamos en nutrición saludable porque creemos que el alimento para cachorros no tiene que ver con proporcionar energía únicamente. Se trata de construir y mantener las células del cuerpo, proteger contra enfermedades y prevenir problemas digestivos, articulares y relacionados con la edad.
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Un buen equilibrio nutricional

Para ayudar a que tu cachorro crezca para ser fuerte y saludable, su alimento debe tener una fórmula muy precisa. Desarrollamos nuestros alimentos en estrecha colaboración con criadores, veterinarios y nutricionistas. Además, enriquecemos cada dieta con hasta 50 nutrientes cuidadosamente seleccionados para garantizar que satisfagan las necesidades particulares de la edad, raza, estilo de vida y sensibilidades de tu cachorro.

Además de centrarnos en la calidad nutricional excepcional de nuestras fórmulas, también garantizamos los siguientes factores clave.

 

3 cachorros Husky comiendo de un plato de comida en el interior
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Muy palatable

Los cachorros son sensibles a los olores y la textura, pero tienen un sentido del gusto menos desarrollado. Para que nuestras fórmulas sean lo más atractivas posible, nosotros:

  • Seleccionamos ingredientes rigurosamente por su olor, densidad y textura, así como por su calidad nutricional.
  • Diseñamos la textura, la forma y el tamaño de la croqueta para que se adapte a cada tamaño de perro.
  • Preservamos las fórmulas.
Jack Russell Terrier cachorro sentado al aire libre en el césped junto a un tazón de alimento de acero inoxidable.
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Fácil de digerir

Los cachorros tienen sistemas digestivos sensibles. Por lo tanto, nos aseguramos de que nuestras fórmulas sean muy fáciles de digerir para ayudar a evitar problemas estomacales y facilitarle a tu cachorro la absorción de nutrientes.

Golden Retriever cachorro en el interior acostado sobre una toalla de crema junto con un recipiente de alimentación de acero inoxidable
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Altos estándares de seguridad

Aplicamos las mismas reglas de higiene que para la alimentación humana y preparamos los alimentos para cachorros con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Dachshund cachorro acostado en un piso de madera junto a un recipiente de alimentación de acero inoxidable
Alimento para cachorros Royal Canin para perros de talla chica, mediana, grande y gigante

Nuestras gamas para cachorro

La nutrición para cachorros de ROYAL CANIN® apoya el crecimiento y el desarrollo, ya que proporciona todos los nutrientes esenciales que un perro necesita durante su primer año de vida.
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¿Qué cantidad de alimento debo darle a mi cachorro?

Los cachorros tienen diferentes necesidades nutricionales según su raza y el tamaño eventual al que lleguen de adultos. Pídele ayuda a tu veterinario para verificar el peso esperado para tu cachorro cuando sea adulto, de acuerdo con su raza. Luego, puedes elegir el alimento adecuado para él y asegurarte de dárselo en las cantidades correctas.

Hay cinco categorías de tamaños diferentes para perros:

  • Miniatura: hasta 4 kg cuando es adulto
  • Pequeño: hasta 10 kg cuando es adulto
  • Mediano: de 11 kg a 25 kg cuando es adulto
  • Grande: de 26 kg a 44 kg cuando es adulto
  • Gigante: más de 45 kg cuando es adulto

Los perros de raza de distintos tamaños tienen necesidades distintas cuando son cachorros. Por ejemplo:

  • Las razas miniatura y pequeñas tienen mandíbulas más débiles y dientes más pequeños, por lo que necesitan alimentos del tamaño y textura adecuados.
  • Las razas medianas tienden a ser más activas al aire libre, por lo que necesitan mucha energía y una nutrición a la medida que les ayude a construir sus defensas naturales.
  • Las razas grandes y gigantes crecen lentamente y necesitan menos energía por kilo de su peso corporal que las razas pequeñas.

Si no tienes en cuenta el tamaño esperado de tu cachorro cuando sea adulto, es fácil que lo alimentes demasiado o muy poco. La alimentación insuficiente puede provocar problemas como desnutrición y retraso del crecimiento. Por otro lado, la alimentación excesiva puede hacer que tu cachorro tenga sobrepeso, lo que puede causar problemas dolorosos en los huesos y en las articulaciones, dificultad para respirar y más.
Los cachorros no saben regular su ingesta de alimentos, por lo que es importante que controles las porciones para evitar que acaben con sobrepeso. Esto es especialmente crucial para los perros de razas grandes, ya que la sobrealimentación puede hacer que crezcan demasiado rápido y provocarles problemas en el aparato óseo.
Siempre consulta las recomendaciones de las porciones en el empaque y pesa cada comida con cuidado. Recuerda que la cantidad que se indica suele ser una cantidad diaria recomendada, por lo que deberás dividirla entre las comidas del cachorro. Cualquier premio que le des a tu cachorro también debe incluirse en esta cantidad diaria; es fácil sobrealimentarlo con recompensas.

Estableciendo el horario correcto para la alimentación de un cachorro

Los cachorros tienen estómagos pequeños, y sus sistemas digestivos inmaduros no reaccionan bien ante una sobrecarga. Para evitar que tu cachorro padezca trastornos como diarrea, es mejor dividir su porción recomendada de comida diaria en raciones pequeñas a lo largo del día.
Dachshund cachorro en blanco y negro

Razas miniatura o pequeñas

Hasta 4 meses 3 comidas al día

De 4 a 10 meses 2 comidas al día

Adulto 1 a 2 comidas al día

Setter Inglés cachorro sentado en blanco y negro

Razas medianas

Hasta 6 meses 3 comidas al día

De 6 a 12 meses 2 comidas al día

Adulto 1 a 2 comidas al día

Pastor Alemán cachorro blanco y negro

Razas grandes o gigantes

Hasta 6 meses 3 comidas al día

De 6 a 15 meses 2 comidas al día

Adulto 1 o 2 comidas al día

Cachorro akita sentada en el interior sobre un piso de madera al lado de un recipiente de acero inoxidable

Cómo cambia el horario de alimentación de un cachorro

Inicialmente, durante el destete, tu cachorro necesitará cuatro comidas al día repartidas de manera uniforme desde la mañana hasta la noche. Cuando llegue a la edad adulta, podrá comer una o dos veces al día.
Los perros de razas muy pequeñas llegan a la edad adulta antes que otros, por lo que pueden recibir menos comida al día en una etapa más temprana. A continuación se muestra una guía de acuerdo con el tamaño adulto esperado de tu cachorro. Pero siempre vale la pena consultar con el veterinario sobre el mejor horario de alimentación para tu cachorro.

Los cachorros prosperan con una rutina y no necesitan una variedad en su dieta como los humanos. Para ayudarlos a sentirse seguros y evitar molestias digestivas, dales la misma comida, preferentemente siempre en el mismo horario, en el mismo lugar y en el mismo plato.

¿Qué es la alimentación mixta para cachorros?

Alimentación mixta es cuando le das a tu cachorro una combinación de alimento húmedo y seco, ya sea al mismo tiempo o en raciones separadas. Ambos ofrecen beneficios importantes, por ejemplo, el alimento húmedo aporta hidratación y atrae a los quisquillosos. Mientras que el alimento seco puede ralentizar a los que comen rápido.

Los beneficios de la alimentación mixta para cachorros

Hidratación

En los alimentos secos, el contenido de humedad es de alrededor de un 8 %, mientras que en los húmedos suele ser de un 75 % como mínimo.

Alta palatabilidad

Nuestras fórmulas húmedas están diseñadas para ser muy atractivas para los cachorros más exigentes.

Control de peso

El alto contenido de humedad del alimento húmedo implica que puedes servir una porción más grande por la misma cantidad de calorías.

Golden Retriever cachorro de pie en el interior junto a un recipiente de alimentación de acero inoxidable

¿Cuándo debo iniciar una alimentación mixta?

Los cachorros pueden comenzar con la alimentación mixta en cualquier momento, pero si les presentas una variedad a una edad temprana, puedes evitar una conducta irritante en la edad adulta. El tracto digestivo de un perro se acostumbra a la composición y el tipo de alimento. Entonces, al comenzar un método de alimentación mixta, es importante introducir los cambios en la dieta gradualmente.
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¿Cuánto debería beber mi cachorro?

La cantidad de líquido que debe beber tu cachorro depende de factores como la temperatura ambiental, su tamaño, niveles de ejercicio, estado físico y dieta. Un cachorro que come croquetas (que contienen alrededor de un 10 % de agua) tendrá que beber más que uno que come alimento húmedo (que contiene al menos un 75 % de agua).
Jack Russell Terrier cachorro de pie al aire libre en el césped junto a un recipiente de alimentación de acero inoxidable
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¿Debo dejarle agua disponible a mi cachorro?

La mejor manera de garantizar que tu cachorro beba la cantidad correcta de líquido es brindándole un acceso constante de agua fresca. Cambia el agua de sus platos diariamente para mantenerla limpia y asegúrate de que estén llenos durante todo el día. También lava sus platos a diario para evitar que los parásitos se reproduzcan en ellos.

Cocker Spaniel Inglés cachorro de pie en una cocina bebiendo de un tazón de agua
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Cómo alentar a los cachorros a que beban

Además de poner un tazón de agua cerca de la comida de tu cachorro, coloca algunos más por toda la casa en zonas tranquilas. De esta manera, siempre tendrán la oportunidad de beber en un lugar silencioso.

Asegúrate de que los tazones de agua no sean demasiado grandes, para evitar que tu cachorro se meta dentro de estos. También evita los tazones de agua de plástico, ya que pueden acumular olores desagradables y bacterias: los tazones de cerámica o de acero inoxidable son los mejores.

Schnauzer estándar adulto y cachorro de pie al aire libre en un jardín

Buenos hábitos alimenticios para tu cachorro

Alimentar a tu cachorro puede resultar estresante, especialmente si enfrentas problemas como que se niega a comer o come demasiado rápido. Estos son algunos hábitos positivos que puedes establecer de inmediato para ayudar a tu cachorro a crear asociaciones positivas con los horarios de alimentación y obtener los nutrientes que necesita.

Controlá las porciones

Para evitar sobrealimentar a tu cachorro, revisa las pautas de su dieta que aparecen en el empaque del alimento y mide cada porción con cuidado. Recuerda que las cantidades que se indican se aplican para todo el día, no para cada comida.

Ten cuidado con las golosinas

Una golosina siempre debe formar parte de la asignación total diaria de alimentos del cachorro para evitar una alimentación excesiva. Limita la cantidad que le das a tu mascota y siempre ofrécelas en el momento correcto y por el motivo correcto.

Evita la comida humana

Los perros tienen diferentes necesidades nutricionales que los humanos, y lo que es bueno para nosotros a ellos puede causarles serios trastornos estomacales. Darle restos de comida a tu cachorro o alimentarlo con la mano también puede causar conductas no deseadas.

Limita la actividad antes y después de la comida

Para evitar malestares estomacales, trata de evitar que tu cachorro salte durante una o dos horas después de comer. Y no lo alimentes inmediatamente después de que haya estado muy activo.

Mantén los momentos de alimentación tranquilos

Las distracciones pueden hacer que tu cachorro rechace el alimento, así que mantén su área de alimentación silenciosa. Míralo mientras come para comprobar que está seguro, pero no te preocupes demasiado ya que puedes causar que se ponga a la defensiva.

Marca el ritmo

Si tu cachorro tira la comida, prueba con un ralentizador o un rompecabezas de comida. Incluso si suele ser lento para comer, retira el plato después de 15 a 20 minutos para que no convierta este método en un hábito de refrigerio.
Cómo hacer la transición a una nueva ilustración de alimentos

Cómo cambiar el alimento de tu cachorro

Los cambios repentinos en la dieta de tu cachorro pueden causarle problemas digestivos o incluso hacer que desconfíe de su comida. Ya sea si estás cambiando a un alimento para adultos, cambiando de productos o empezando una alimentación mixta, es importante que introduzcas los alimentos nuevos de a poco. Te recomendamos que hagas esto durante una transición de una semana, con las siguientes proporciones:
  • Día 1 y 2: 75 % del alimento anterior + 25 % del alimento nuevo
  • Día 3 y 4: 50 % del alimento anterior + 50 % del alimento nuevo
  • Día 5 y 6: 25 % del alimento anterior + 75 % del alimento nuevo
  • Día 7: 100 % del alimento nuevo
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Preguntas frecuentes sobre la alimentación de cachorros

La cantidad de alimento que necesita tu cachorro depende del tamaño que tendrá cuando sea adulto: miniatura, pequeño, mediano, grande o gigante. Asegúrate de elegir el alimento adecuado para cachorros, de acuerdo a su tamaño esperado cuando sea adulto, y siempre sigue las recomendaciones del empaque para las raciones.
Un cachorro necesita seguir comiendo un alimento específico para su edad hasta que haya pasado por completo a la edad adulta. Para razas más pequeñas, esto puede ser hasta los ocho meses, pero para razas más grandes puede ser hasta los dos años. Verifica con tu veterinario de que tu cachorro esté listo para cambiar a un alimento específico para adulto.
Los cachorros pueden empezar a comer croquetas secas cuando se destetan, lo cual comienza alrededor de las cuatro o cinco semanas. Pero para que estas sean más fáciles de comer y de digerir para los cachorros muy pequeños, al principio lo mejor es suavizarlas con agua.
Muchos de los alimentos que son saludables o agradables para nosotros pueden ser venenosos para perros y cachorros. Incluyendo: huesos cocidos, alimentos grasos, chocolate, café, almendras, nueces de macadamia, frutos secos, cebolla, algunos hongos, aguacate, papa cruda, tomate, ajo, espinaca, damasco, durazno, cereza, uva, pasa y ruibarbo.
La comida casera puede no ser la mejor para tu cachorro ya que es difícil garantizar el equilibrio nutricional que necesita. También perece más rápido, y tiende a ser más costosa y lenta su elaboración. De buena calidad, los alimentos para cachorros fabricados se adaptan a sus necesidades específicas e incluyen la conveniencia tanto de las croquetas secas como del alimento húmedo en latas o bolsas.

Controlar el peso de tu cachorro es útil para asegurarse de que esté creciendo, pero la puntuación de condición corporal da una idea más clara sobre si tiene sobrepeso o bajo peso. Es importante saber esto, ya que ambos pueden causar problemas de salud. La puntuación de condición corporal se enfoca en la apariencia de tu cachorro para evaluar si tienen una forma saludable. Tu veterinario puede mostrarte cómo saber la puntuación de tu cachorro.

Si eliges un alimento adecuado de alta calidad , fabricado específicamente para las necesidades de tu cachorro, este debería proporcionarle todos los nutrientes que tu mascota necesita y no hace falta darle suplementos. Siempre vale la pena consultar con el veterinario sobre las necesidades alimenticias individuales de tu cachorro.
Aunque se suele considerar que los perros son carnívoros, en su estado natural, comerían a la presa entera. Al ingerir las tripas de sus presas herbívoras y omnívoras, también comerían algo de materia vegetal. Por lo tanto, nuestras fórmulas están diseñadas para reflejar el hecho de que los perros no se alimentan de forma natural únicamente con carne.
Alimento para cachorros Royal Canin para perros de talla chica, mediana, grande y gigante

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