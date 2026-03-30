Alimentación y nutrición de cachorros
¿Por qué es tan importante la dieta de tu cachorro?
Cómo cambian las necesidades nutricionales de tu cachorro
Un mes de vida
Dos a cuatro meses
De cuatro a siete meses
10 meses hasta la edad adulta
¿Cuándo tu cachorro se convierte en adulto?
|MINIATURA
|PEQUEÑO
|MEDIANO
|GRANDE
|GIGANTE
|Peso promedio de un adulto
|Hasta 4 kg
|Hasta 10 kg
|11 a 25 kg
|26 a 44 kg
|45 kg y más
|Duración del crecimiento (desde el nacimiento hasta la edad adulta)
|8 a 10 meses
|8 a 10 meses
|12 meses
|15 meses
|De 18 a 24 meses
Los nutrientes necesarios en la dieta de un cachorro
Hay una variedad de nutrientes fundamentales que tu cachorro necesita durante los primeros meses de vida para fomentar un crecimiento y un desarrollo saludable. La dieta de un cachorro debe poder proporcionar suficiente energía y proteínas de calidad para apoyar el crecimiento, y ser fácil de digerir. Las dietas de ROYAL CANIN® están nutricionalmente equilibradas para ofrecer una alimentación a medida que satisfaga las necesidades de los cachorros de todos los tamaños, estilos de vida y razas.
Enfoque científico de ROYAL CANIN® para la nutrición de cachorros
Un buen equilibrio nutricional
Además de centrarnos en la calidad nutricional excepcional de nuestras fórmulas, también garantizamos los siguientes factores clave.
Muy palatable
Los cachorros son sensibles a los olores y la textura, pero tienen un sentido del gusto menos desarrollado. Para que nuestras fórmulas sean lo más atractivas posible, nosotros:
- Seleccionamos ingredientes rigurosamente por su olor, densidad y textura, así como por su calidad nutricional.
- Diseñamos la textura, la forma y el tamaño de la croqueta para que se adapte a cada tamaño de perro.
- Preservamos las fórmulas.
Fácil de digerir
Los cachorros tienen sistemas digestivos sensibles. Por lo tanto, nos aseguramos de que nuestras fórmulas sean muy fáciles de digerir para ayudar a evitar problemas estomacales y facilitarle a tu cachorro la absorción de nutrientes.
Altos estándares de seguridad
Aplicamos las mismas reglas de higiene que para la alimentación humana y preparamos los alimentos para cachorros con los más altos estándares de calidad y seguridad.
¿Qué cantidad de alimento debo darle a mi cachorro?
¿Cuáles son las categorías de tamaño para perros?
Hay cinco categorías de tamaños diferentes para perros:
- Miniatura: hasta 4 kg cuando es adulto
- Pequeño: hasta 10 kg cuando es adulto
- Mediano: de 11 kg a 25 kg cuando es adulto
- Grande: de 26 kg a 44 kg cuando es adulto
- Gigante: más de 45 kg cuando es adulto
¿Por qué el alimento para cachorros se adapta a los tamaños de perros adultos?
Los perros de raza de distintos tamaños tienen necesidades distintas cuando son cachorros. Por ejemplo:
- Las razas miniatura y pequeñas tienen mandíbulas más débiles y dientes más pequeños, por lo que necesitan alimentos del tamaño y textura adecuados.
- Las razas medianas tienden a ser más activas al aire libre, por lo que necesitan mucha energía y una nutrición a la medida que les ayude a construir sus defensas naturales.
- Las razas grandes y gigantes crecen lentamente y necesitan menos energía por kilo de su peso corporal que las razas pequeñas.
¿Qué pasa si le doy a mi mascota alimentos diseñados para razas de otro tamaño?
¿El tamaño de las porciones es importante para los cachorros?
Estableciendo el horario correcto para la alimentación de un cachorro
Razas miniatura o pequeñas
Hasta 4 meses 3 comidas al día
De 4 a 10 meses 2 comidas al día
Adulto 1 a 2 comidas al día
Razas medianas
Hasta 6 meses 3 comidas al día
De 6 a 12 meses 2 comidas al día
Adulto 1 a 2 comidas al día
Razas grandes o gigantes
Hasta 6 meses 3 comidas al día
De 6 a 15 meses 2 comidas al día
Adulto 1 o 2 comidas al día
Cómo cambia el horario de alimentación de un cachorro
Los cachorros prosperan con una rutina y no necesitan una variedad en su dieta como los humanos. Para ayudarlos a sentirse seguros y evitar molestias digestivas, dales la misma comida, preferentemente siempre en el mismo horario, en el mismo lugar y en el mismo plato.
¿Qué es la alimentación mixta para cachorros?
Los beneficios de la alimentación mixta para cachorros
Hidratación
En los alimentos secos, el contenido de humedad es de alrededor de un 8 %, mientras que en los húmedos suele ser de un 75 % como mínimo.
Alta palatabilidad
Nuestras fórmulas húmedas están diseñadas para ser muy atractivas para los cachorros más exigentes.
Control de peso
El alto contenido de humedad del alimento húmedo implica que puedes servir una porción más grande por la misma cantidad de calorías.
¿Cuándo debo iniciar una alimentación mixta?
¿Cuánto debería beber mi cachorro?
¿Debo dejarle agua disponible a mi cachorro?
La mejor manera de garantizar que tu cachorro beba la cantidad correcta de líquido es brindándole un acceso constante de agua fresca. Cambia el agua de sus platos diariamente para mantenerla limpia y asegúrate de que estén llenos durante todo el día. También lava sus platos a diario para evitar que los parásitos se reproduzcan en ellos.
Cómo alentar a los cachorros a que beban
Además de poner un tazón de agua cerca de la comida de tu cachorro, coloca algunos más por toda la casa en zonas tranquilas. De esta manera, siempre tendrán la oportunidad de beber en un lugar silencioso.
Asegúrate de que los tazones de agua no sean demasiado grandes, para evitar que tu cachorro se meta dentro de estos. También evita los tazones de agua de plástico, ya que pueden acumular olores desagradables y bacterias: los tazones de cerámica o de acero inoxidable son los mejores.
Buenos hábitos alimenticios para tu cachorro
Controlá las porciones
Ten cuidado con las golosinas
Evita la comida humana
Limita la actividad antes y después de la comida
Mantén los momentos de alimentación tranquilos
Marca el ritmo
Cómo cambiar el alimento de tu cachorro
- Día 1 y 2: 75 % del alimento anterior + 25 % del alimento nuevo
- Día 3 y 4: 50 % del alimento anterior + 50 % del alimento nuevo
- Día 5 y 6: 25 % del alimento anterior + 75 % del alimento nuevo
- Día 7: 100 % del alimento nuevo
Preguntas frecuentes sobre la alimentación de cachorros
¿Cuánta comida debe comer un cachorro?
¿Cuándo debo dejar de darle a mi mascota alimento para cachorros?
¿Cuándo pueden comer alimento seco los cachorros?
¿Qué alimentos son venenosos para un cachorro?
¿La comida casera es mejor para los cachorros?
¿Cómo verifico si el peso de mi cachorro es el adecuado?
Controlar el peso de tu cachorro es útil para asegurarse de que esté creciendo, pero la puntuación de condición corporal da una idea más clara sobre si tiene sobrepeso o bajo peso. Es importante saber esto, ya que ambos pueden causar problemas de salud. La puntuación de condición corporal se enfoca en la apariencia de tu cachorro para evaluar si tienen una forma saludable. Tu veterinario puede mostrarte cómo saber la puntuación de tu cachorro.