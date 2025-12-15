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El cuidado de la salud de tu gato

Asesoramiento, artículos e información para ayudarte a cuidar a tu gato
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Cat sitting under a table indoors

Dale a tu gato independiente su propio espacio durante el confinamiento

Gatitos comiendo de un recipiente de comida en el suelo

Guía para cambiar el alimento de tu gato

British Shorthair cat lying down on a white rug next to a feeding bowl

Alimento húmedo o seco: qué darle de comer a un gato

Británico de pelo corto adulto de pie en blanco y negro

Un peso saludable comienza con hábitos saludables

Un peso saludable es la clave para la salud y el bienestar de tu gato. Obtén más información sobre las cuatro formas sencillas de mantener a tu gato en un peso saludable y en buena forma.

Más información
Maine Coon and British Shorthair adults sitting down in black and white on a white background

Necesidades de salud únicas de cada raza

Conoce los diferentes requisitos de salud de cada raza y cómo cuidarlos.
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Bienestar general

Gato acostado sobre un árbol rascador

¿Cómo cuidar a un gatito o gato?

Británico de Pelo Corto adulto acostado en ambiente cerrado sobre el borde de una ventana.

¿Debo elegir un gato de raza pura o un mestizo?

Gato adulto parado junto a un gatito que le lame la oreja.

¿Debería adoptar un gato o comprar un gatito?

Gatito acostado en espacio cerrado en la parte superior de un árbol para gatos.

​El costo de tener un gato

Dos gatos adultos caminando juntos en un campo.

​Tu guía para adoptar un gato

Gato adulto acostado sobre una alfombra rodeado de mantas grises.

​Instrucciones para reconocer el estrés en los gatos

Adult British Shorthair sitting on an examination table while owner speaks with the vet

How to give a cat a pill with Pill Assist™

Envejecimiento

Gato de edad avanzada acostado en ambiente cerrado sobre la alfombra.

Cuidados en la última etapa de vida de tu gato

Gato de edad avanzada acostado durmiendo sobre un almohadón.

¿Cómo debo cuidar a mi gato de edad avanzada?

Gato de edad avanzada sentado mientras lo examina un veterinario.

​Enfermedades comunes en gatos mayores

Gato de edad avanzada acostado al aire libre.

¿Cómo afecta la vejez a los gatos?

Gato de edad avanzada parado en ambiente cerrado comiendo de un plato rojo.

Lo que los gatos mayores necesitan de su dieta

Peso saludable

Gato adulto corriendo al aire libre sobre grava.

Instrucciones para que tu gatito se mantenga en forma

Veterinario revisando a un Maine Coon adulto acostado en camilla de exploración.

¿Cuánto debe pesar un gato?

Adult Russian running outside on long grass.

Cómo ayudar a tu gato a perder peso

Gato adulto sentado en ambiente cerrado comiendo de un pote plateado.

Cómo ayudar a tu gato a ganar peso

Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

​Mantén a tu gato en un peso saludable

Veterinario revisando a un Scottish Straight adulto sentado sobre camilla de exploración.

Riesgos para la salud de los gatos con sobrepeso y obesos

Abisinio adulto parado en ambiente cerrado ignorando un plato blanco.

¿Por qué mi gato está perdiendo peso?

Piel y pelaje saludables

Gato adulto acostado mirando un cepillo de aseo lleno de pelo blanco.

Mi gato está perdiendo el pelo

Gato adulto sentado al aire libre sobre césped alto rascándose la barbilla.

Alergias de la piel de los gatos

Gato adulto sentado al aire libre rascándose la oreja.

Entender las enfermedades de la piel en gatos

Cat lying down indoors

Caspa de gato y piel seca

Adult Norwegian Forest Cat standing in a kitchen next to two silver bowls.

Alimentos para mejorar la piel y el pelaje de tu gato: dieta y vitaminas

Británico de Pelo Corto adulto sentado en ambiente cerrado rascándose.

¿Por qué mi gato tiene picazón en la piel?

Salud digestiva

Gato adulto acostado en espacio cerrado sobre una manta color crema.

Prevención del malestar estomacal en gatos

Gato adulto sentado al aire libre en un jardín junto a un pote plateado.

Problemas digestivos comunes en los gatos

Gato de edad avanzada acostado durmiendo sobre un almohadón.

​¿Qué alimentos son tóxicos y dañinos para los gato?

Siamés adulto parado en ambiente cerrado comiendo de un plato amarillo.

​¿Qué hace que el sistema digestivo de un gato se mantenga saludable?

Gato adulto parado en el consultorio veterinario comiendo de un pote plateado.

Alimentación de tu gato después de cirugías para apoyar la recuperación

Gato adulto acostado en espacio cerrado sobre una manta blanca.

​Síntomas de problemas digestivos en tu gato

Salud urinaria

Gato adulto acostado en espacio cerrado sobre un piso de madera oscura.

Problemas de vejiga en gatos

Veteriner tarafından kontrol edilirken muayene masasında yatan yetişkin kedi.

Cómo tratar a un gato con problemas urinarios

Gato adulto acostado en espacio cerrado.

Incontinencia urinaria en gatos

Gato adulto parado en ambiente cerrado junto a un pote plateado.

Dieta para gatos con problemas urinarios: ¿Cómo ayudarlos?

Maine Coon kitten sitting in black and white on a white background

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