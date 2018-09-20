¿Debería adoptar un gato o comprar un gatito?
No hay una respuesta correcta o incorrecta para la decisión de si adoptar un gato adulto o un gatito. Lo importante es que investigues tus opciones en detalle y acudas a un criador o un refugio responsable que pueda ofrecerte información, asesoramiento y ayuda.
Es probable que haya distintos elementos que influyan sobre tu decisión, como por ejemplo, si querés una raza de gato en particular o si tenés tiempo para entrenar a un gatito. Ambas experiencias pueden ser gratificantes, pero son muy diferentes.
Adopción de un gato adulto
Si bien la mayoría de las personas cuando piensa en adquirir un gato como mascota piensa en un gatito, adoptar un gato adulto tiene varios beneficios. Los refugios de todo el país están llenos de gatos de todas las edades en busca de nuevos hogares, y algunos son de raza.
Ventajas de adoptar un gato adulto
- Darle un hogar a un gato adulto es una elección responsable y puede ser muy gratificante.
- Podrás elegir entre una amplia variedad de gatos de diferentes apariencias, edades y personalidades.
- El personal del refugio conocerá bien a cada gato y te ayudará a encontrar la mascota adecuada para vos.
- En general, los gatos adultos ya están entrenados para usar una bandeja sanitaria.
- Los gatos adultos pueden ser más tranquilos que los gatitos.
- Los gatos de refugios suelen haber recibido tratamiento para los parásitos, los examinó un veterinario y, posiblemente, están esterilizados y vacunados antes de que los lleves a casa.
- En el caso de los gatos adultos, es posible que ya se puedan determinar los rasgos de comportamiento y personalidad. Por lo tanto, podés encontrar una mascota que ya tenga las características que buscás.
Desafíos de la adopción de un gato adulto
- Muchos gatos rescatados tienen una historia desconocida y algunos pueden necesitar un poco de cuidado adicional para adaptarse en su nuevo hogar.
- Es posible que un gato adulto ya tenga malos hábitos que resulte difícil modificar.
- El período de sociabilización clave de un gato adulto ya habrá pasado hace mucho tiempo, sin embargo, todavía se puede realizar cierta adaptación conductual.
Dónde adoptar un gato
Existen varios lugares a los que podés ir para adoptar un gato, sin embargo, el más común es un refugio. Si elegís un refugio, es importante que lo visites y hagas muchas preguntas sobre sus normativas, cuidados y medidas de higiene.
Un buen refugio también habrá hecho un esfuerzo con los gatos para que sociabilicen y se acostumbren a los aspectos normales de la vida con una familia.
Estos son otros lugares donde podés rescatar a un gato:
- Amigos, vecinos o conocidos que tengan gatos que ya no puedan cuidar.
- Veterinarios locales. Vale la pena preguntarle al veterinario local, ya que la gente les suele llevar gatos y gatitos no deseados o abandonados.
Elección de un gatito
Para muchas personas, tener el gato perfecto significa tener una raza en particular, y elegir un gatito en lugar de un gato adulto de un refugio puede ser la mejor manera de asegurarte de obtener lo que querés.
Hay muchas razas diferentes de gatos, cada una con sus propias características físicas y de comportamiento. Por eso, es importante que investigues y elijas una raza que se adapte a tu estilo de vida.
La mayoría de los criadores responsables prefieren que sus gatitos de pedigrí no se vayan de casa ni del lado de su madre hasta que tengan más de 12 semanas de edad, para asegurarse de que estén listos para la separación y de que se los haya vacunado como corresponde. El período clave de sociabilización para los gatitos también tiene lugar en ese período de tiempo, por lo que es esencial hablar con el criador y preguntarle qué medidas se han tomado para apoyar el desarrollo del gatito.
También podés adquirir un gatito en un refugio. En estos casos, es un poco más difícil estar seguro de su origen. Sin embargo, los trabajadores del refugio pueden reconocer rasgos de la personalidad de los gatitos y ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tu entorno familiar. Si bien pueden detectar algunas características determinantes en los gatitos, hay mucho que queda al azar. Sin embargo, como dirían muchos fanáticos de los michis, esto es parte de su encanto.
Ventajas de adquirir un gatito
- Los gatitos son muy juguetones y animados, lo que los convierte en mascotas entretenidas para el hogar.
- A menudo, podés elegir la raza que quieras.
- El criador puede darte un historial médico completo.
Desafíos de adquirir un gatito
- En un principio, los gatitos serán mucho más dependientes que un gato adulto.
- Con un gatito, tendrás que tomarte un tiempo para entrenarlo en casa.
Dónde adquirir un gatito
Hay muchos lugares donde podés adquirir gatitos, ya sea de un criador registrado, un refugio o una familia que haya tenido una camada por accidente. Lo importante es asegurarte de que los gatitos y su madre estén saludables y bien cuidados antes de llevarte uno a casa.
Te recomendamos que acudas a un criador o vendedor de buena reputación. Podés pedirle consejos al veterinario sobre los criadores o refugios de tu zona.
- Si elegiste una raza e identificaste a un criador, visítalo para observar el entorno en el que se cría a los gatitos.
- Los gatitos nacidos en hogares con mucha gente alrededor y que conviven con elementos cotidianos habituales, como visitas, aspiradoras, lavarropas y otras mascotas, se adaptarán a tu hogar mucho más fácilmente que los gatitos criados fuera de la casa o aislados de las personas.
- Si es posible, preguntá sobre el temperamento del padre y la madre del gatito, qué medidas toman para asegurarse de que los gatitos sociabilicen bien y qué atención le dan a la higiene, la salud, el bienestar y la buena nutrición.
Ya sea si elegís un gatito o un gato adulto, te recomendamos que hagas una investigación activa para asegurarte de que tu mascota esté contenta con vos y de que seas un dueño responsable y atento.
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