No hay una respuesta correcta o incorrecta para la decisión de si adoptar un gato adulto o un gatito. Lo importante es que investigues tus opciones en detalle y acudas a un criador o un refugio responsable que pueda ofrecerte información, asesoramiento y ayuda.

Es probable que haya distintos elementos que influyan sobre tu decisión, como por ejemplo, si querés una raza de gato en particular o si tenés tiempo para entrenar a un gatito. Ambas experiencias pueden ser gratificantes, pero son muy diferentes.

Adopción de un gato adulto

Si bien la mayoría de las personas cuando piensa en adquirir un gato como mascota piensa en un gatito, adoptar un gato adulto tiene varios beneficios. Los refugios de todo el país están llenos de gatos de todas las edades en busca de nuevos hogares, y algunos son de raza.

Ventajas de adoptar un gato adulto

Darle un hogar a un gato adulto es una elección responsable y puede ser muy gratificante.

Podrás elegir entre una amplia variedad de gatos de diferentes apariencias, edades y personalidades.

El personal del refugio conocerá bien a cada gato y te ayudará a encontrar la mascota adecuada para vos.

En general, los gatos adultos ya están entrenados para usar una bandeja sanitaria.

Los gatos adultos pueden ser más tranquilos que los gatitos.

Los gatos de refugios suelen haber recibido tratamiento para los parásitos, los examinó un veterinario y, posiblemente, están esterilizados y vacunados antes de que los lleves a casa.

En el caso de los gatos adultos, es posible que ya se puedan determinar los rasgos de comportamiento y personalidad. Por lo tanto, podés encontrar una mascota que ya tenga las características que buscás.

Desafíos de la adopción de un gato adulto

Muchos gatos rescatados tienen una historia desconocida y algunos pueden necesitar un poco de cuidado adicional para adaptarse en su nuevo hogar.

Es posible que un gato adulto ya tenga malos hábitos que resulte difícil modificar.

El período de sociabilización clave de un gato adulto ya habrá pasado hace mucho tiempo, sin embargo, todavía se puede realizar cierta adaptación conductual.

Dónde adoptar un gato

Existen varios lugares a los que podés ir para adoptar un gato, sin embargo, el más común es un refugio. Si elegís un refugio, es importante que lo visites y hagas muchas preguntas sobre sus normativas, cuidados y medidas de higiene.

Un buen refugio también habrá hecho un esfuerzo con los gatos para que sociabilicen y se acostumbren a los aspectos normales de la vida con una familia.

Estos son otros lugares donde podés rescatar a un gato: