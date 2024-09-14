Basenji
Los basenjis no ladran, sino que emiten un tipo muy particular de "canto yodel".
Acerca del Basenji
Los basenjis son perros de contextura delgada y huesos finos con patas largas, siempre bien equilibrados, animados e inteligentes.
Aunque es relativamente independiente y distante con los extraños, el basenji es conocido por ser afectuoso con su familia. Estos perros notablemente limpios son activos y de movimiento grácil, ya que exhiben zancadas largas y suaves.
Fuente: hechos y características clave obtenidos de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)
Rasgos específicos de la raza
País: Congo
Categoría de tamaño: Mediano
Esperanza de vida promedio: 12–16 años
Inteligente / Independiente / Amoroso / Alerta / Retraído
Hechos clave
Necesita mucho ejercicio
Necesita mucho entrenamiento y conducta
Requiere aseo mínimo
Necesita mucho entrenamiento y conducta
Requiere aseo mínimo
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