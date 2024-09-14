Los basenjis son perros de contextura delgada y huesos finos con patas largas, siempre bien equilibrados, animados e inteligentes.

Aunque es relativamente independiente y distante con los extraños, el basenji es conocido por ser afectuoso con su familia. Estos perros notablemente limpios son activos y de movimiento grácil, ya que exhiben zancadas largas y suaves.

Fuente: hechos y características clave obtenidos de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)