Oma koera või kassi jaoks ideaalse kuiv- või konservtoidu koguse leidmine võib tekitada raskusi. Iga lemmikloom on ainulaadne ning tema toitumisvajadused sõltuvad vanusest, kaalust, aktiivsustasemest ja sellest, kas ta on steriliseeritud. Seetõttu on Royal Canin loonud lihtsa ja täpse toiduportsjoni kalkulaatori, mis on mõeldud aitama teil teha kindlaks oma lemmiklooma jaoks õige päevane toidukogus.

Meie toiduportsjoni kalkulaatori abil saate vaid mõne klõpsuga teada, mitu grammi kuiv- või konservtoitu oma kassile või koerale päevas anda. Kui soovite teada

kui palju toitu anda steriliseeritud kassile,

milline on kutsika ideaalne päevane toiduportsjon või,

milline on täiskasvanud koera toitmisjuhend,

siis saate meie tööriista kaudu kohandatud soovituse, mille on kinnitanud meie lemmikloomade toitumise eksperdid.

Enam pole vaja mõistatada – meie kalkulaator võtab arvesse kõiki teie lemmiklooma eriomadusi, et anda teavet täpse annustamise ja tasakaalustatud toitumise kohta.

Jätke hüvasti umbkaudsete kogustega! Royal Caniniga teate täpselt, kui palju toitu oma koerale või kassile iga päev anda, et hoida neid tipptervise juures. Proovige kalkulaatorit kohe ja saage teada, mis on ideaalne portsjon teie neljajalgse sõbra jaoks!