Kassipoja esimene nädal uues kodus: mida oodata-kuidas valmistuda
Mida peate teadma oma kassipoja hooldamisest
Uue kassipoja vastuvõtmisel peab arvesse võtma paljusid asju. Enne kojutoomist peate olema täielikult valmistunud ja teadma, kuidas esimesel päeval ja ööl toimida, sealhulgas seda, kuidas teda toita.
Esimese nädala jooksul on kõige parem alustada rutiini loomist, samuti viia ta loomaarsti juurde ja hakata sotsialiseerima. Ja on oluline teada, kuidas tutvustada oma kassipoega sõpradele, perekonnale, lastele ja teistele lemmikloomadele. Nagu ka seda, kuidas vaktsineerimise järel esmakordselt õue viia.
Kas olete kassipoja kojutoomiseks valmis?
Enne kassipoja kojutoomist peavad olema tehtud kõik vajalikud ettevalmistused. Veenduge, et olete oma kodu kassipoja jaoks turvaliseks muutnud ning nende toas kõik vajaliku valmis pannud: voodi, veenõud, liivakasti ja mänguasjad.
Oma kassipoja kojutoomiseks läheb teil vaja ka kassipuuri ning pisut toitu, mida eelmine omanik talle andnud on. Samuti tasub leida loomaarst, keda usaldate, ja leppida kokku tervisekontroll, mida tuleks teha mõni päev pärast looma kojutoomist.
Mida peate tegema enne kassipoja võtmist?
Veenduge, et olete oma kodu muutnud kassipojakindlaks ja sisse seadnud toa, kus teie kassipoeg elama hakkab. Kojutoomiseks vajate ka kassi transpordipuuri. Ja on parem, kui juba varakult leiate loomaarsti, et saaksite oma kassipojale broneerida läbivaatuse mõni päev pärast seda, kui ta teiega koju tuleb.
Kui vanalt võiks kassipoja koju tuua?
Te ei tohiks kunagi võtta kassipoega enne, kui ta on kaheksanädalane ja mõned aretajad võivad kasspoegi ema ja pesakonnakaaslaste juures hoida, kuni nad on 12-nädalased. Selles etapis peaks nad olema emapiimast võõrutatud ja õppinud selgeks peamised sotsiaalsed oskused, mida nad vajavad teiste kassidega suhtlemiseks. 8- kuni 16-nädalaselt hakkavad nad aru saama oma kohast majapidamises ja see on ka hea aeg teiega kohanemiseks.
Millal on parim aeg kassipoja kojutoomiseks?
Kassipoja kojutoomiseks on parim aeg siis, kui saate temaga kodus veeta paar vaikset päeva ja te pole plaaninud kedagi külla kutsuda. Eesmärk on talle järele minna hommikul, et kassipojal oleks enne uneaega võimalus teie koduga tutvuda.
Milliseid küsimusi peaksite kassipoja eelmiselt omanikult küsima?
Küsige, mida teie kassipoeg on söönud, ja selgitage välja tema toitmisrežiim ja liivakasti kasutamise korraldus. Uurige, kas nad on käinud loomaarsti vastuvõtul ja saanud vaktsineerimised või ussivastast ravi ning kas loomal on ID-kiip või mitte. Küsige ka seda, millised on nende lemmikmänguasjad.
Kui võimalik, jätke oma kassipojale paar päeva enne tema kaasavõtmist mõned mänguasjad ja tekk, kuna tuttav lõhn mõjub neile uude koju reisides ja saabudes lohutavalt.
Mis tuleb kassipojale järgi minnes kaasa võtta?
Ükskõik kuidas te ka liigute, tuleb kindlasti võtta kaasa kassipuur, kuna kassipoja lahtiselt autoga sõidutamine on ohtlik ning jalgsi või ühistranspordiga liikumise korral võib kassipoeg minema pageda.
Valige selline puur, mis mahutab teie kassi ka täiskasvanuna, ning pange sinna mugavuse tagamiseks ka tekk. Pimendatud kandekastis tunneb kassipoeg end kaitstuna. Võtke kaasa mõned paberrätikud ja asendustekk, et olla valmis, kui koduteel väike „õnnetus” juhtub. Hoidke kandekast kassipoja mugavuse huvides reisi ajal suletuna.
Kuidas teha kodutee kassipoja jaoks mugavamaks?
Autos viibimise korral tuleb kassipoja ehmatamise vältimiseks veenduda, et keskkond oleks rahulik ja sõidaksite aeglaselt. Kassipuuri libisemise vältimiseks kinnitage see turvavööga või laske mõnel kaassõitjal seda paigal hoida.
Et aidata kassipojal end turvaliselt tunda, katke kassipuur kerge tekiga ja pange sellesse mõni mänguasi või tekk, mille lõhn on kassipojale tuttav. Kõige kindlam on jätta ta kogu teekonna ajaks puuri, kuid soovi korral saate tema rahustamiseks temaga õrnal häälel rääkida.
Teie kassipoja esimene päev koos teiega
Kassipojad on uue keskkonna suhtes ülitundlikud, mistõttu tuleb tema kojutoomisel kindlasti olla väga ettevaatlik. Kassipoja kohanemise lihtsustamiseks soovitame järgida järgmisi põhinäpunäited.
Hoidke oma maja rahulikuna
Teie kassipoeg võib tunda stressi, kuna uues kodus esineb uusi vaateid, helisid ja lõhnu, ning oma emast eraldamise tõttu. Seetõttu tuleb kodu hoida väga rahulik ja vaikne.
Laske oma kassipojal avastada
Koju jõudes asetage kassikast tuppa, mille olete kassipoja jaoks valmis seadnud, ning avage uks. Laske tal ise välja avastama tulla ning hoiduge tungist teda kohe kaisutada.
Tutvusta oma kassipojale tema magamisaset
Kui kassipoeg on oma toaga tutvunud, võib ta vajada väikest uinakut, nii et näidake talle temaga mängimise asemel hoopis tema magamisaset. Veenduge ka selles, et ta teab, kus asub tema väike liivakast.
Hoidke oma kassipojal silm peal
Teie kassipoeg võib olla esialgu arglik, kuid peagi tahab ta hakata ümbrust uurima. Kui olete oma kodu muutnud kassipojakindlaks, laske tal seda teha ja jälgige teda. Või hoidke teda esimese paari nädala jooksul kaitstuna tema oma toas ning pakkuge talle väikseid vaheaegu ja palju sotsiaalseid suhteid.
Olge läheduses
Enne kui teie kassipoeg on saanud neli kuud vanaks, ei tohiks teda päeva jooksul pikaks ajaks üksi jätta. Harjutage teda üksiolemisega, jättes ta igas tunnis viieks minutiks üksi ja pikendades seda järk-järgult. Mõne tõu puhul võib olla kasulik võtta korraga kaks kassipoega.
Andke talle hingamisruumi
Kassid vajavad territooriumi jagamist eraldi valdkondadeks toitmise, puhkamise, puhastamise (tualetis käimise) ja mängimise jaoks. Jälgige, kuidas teie kassipoeg ruumi kasutab ja tehke vajadusel muudatusi, et nad tunneksid ennast mugavalt. Näiteks võib olla vajalik liigutada voodi kõrgemale või allapanu kaugemale toidust.
Kassipoja esimene öö teie juures
Kassipojad on uues kodus esimesel ööl väga häiritud ja võivad veel järgmisedki kaks või kolm ööd nutta, mis on nende puhul normaalne. Siin on mõned näpunäited, mis aitavad teie kassipojal harjuda.
Tagage ohutu magamiskoht
Pange oma kassipoja magamisase koos tekiga hubasesse vaiksesse kohta, kus neil on ligipääs veele, toidule ja liivakastile. Valguse välja lülitamine aitab kujundada kassipoja uneharjumust, kuid esimesel ööl võiksite jätta tule põlema, et ta saaks ümbruskonnaga kohaneda.
Oma tervise ja heaolu tagamiseks on kassipojal vaja palju magada vaikses kohas, kus ta saab lõõgastuda ja end turvaliselt tunda. Teie kassipoeg võib magada umbes 20 tundi ööpäevas ja võib ka täiskasvanud kassina vajada kuni 18-tunnist und.
Kassipoja parimad toidud ja toitumisharjumused
Kassipoja esimest korda söötmine on teie ühise teekonna oluline samm. Tema vajaduste mõistmine aitab teil tagada, et kõik läheb hästi.
Püsige alguses sama toidu juures
Äkilised muudatuse kassipoja toidus võivad põhjustada maoärritust ja stressi. Seega andke esimesel nädalal kassipojale sama toitu mis eelmine omanik ja järgige sama toitmisrežiimi. Seejärel saate soovi korral aeglaselt üle minna erinevale režiimile ja kassipoja vanusele sobivale toidule.
Leidke vaikne koht söömiseks
See peaks olema kuskil, kus kassipoeg tunneb ennast kaitstuna ja eemal Teie ja teiste lemmikloomade söögikohast. Kassidele ei meeldi süüa liiga lähedal oma liivakastile ja värske vesi peaks alati olema saadaval. Saastumise vältimiseks on oluline hoida veekausid toidust eemal.
Ärge andke oma kassipojale piima ega toidujääke
Pärast rinnapiimast võõrutamist kaob kassipojal võime seedida piimasuhkrut ja lehmapiim võib põhjustada kõhulahtisust. Kui söödate talle toidujääke, võib ta hakata kerjama, haigestuda või muutuda ülekaaluliseks liiga paljude valede toitude söömisest.
Olge kannatlik, kui kassipoja söögiisu väheneb.
Uude koju kolimisega kaasneva stressi tõttu võib juhtuda, et teie kassipoeg sööb esialgu vähe, kuid isu peaks taastuma pärast sisseelamist. Samuti tasub meeles pidada, et kassid ei söö tavaliselt suuri portsjoneid, vaid mitu väikest einet päevas. Kui tunnete oma kassipoja söömisharjumuste pärast muret, pidage nõu loomaarstiga.
Kassipoja toitumise ohutul moel muutmine
Kassipoja seedesüsteem on väga habras ja järsud muutused võivad selle tööd häirida. Kui kavatsete oma kassipoja toiduvalikut muuta, on ülioluline korraldada üleminek ettevaatlikult ja aeglaselt, vältimaks seedeprobleeme. Lugege meie juhendist, kuidas saate oma kassi toitumist ohutult muuta.
Viige oma kassipoeg loomaarsti juurde
Kui kassipoeg on mõned päevad teie juures elanud, tuleb ta lasta loomaarstil üle vaadata. Lisaks üldisele tervisekontrollile koostab arst vaktsineerimiskalendri ja võib anda soovitusi ussitõrje, toitumise ja muu kohta.
Autosõit
Võib juhtuda, et teie kassipoeg peab loomaarstiga kohtumiseks sõitma autos, nii et on oluline, et ta sellega harjuks. Kui te ei toonud kassi koju autoga, siis tasub kassi esimestel nädalatel autoga sõidutada. Alustuseks veenduge, et kass tunneb end transpordipuuris mugavalt ning laske tal enne mootori käivitamist autoga tutvuda. Kui loom on end sisse seadnud, siis võite lasta tal harjuda mootori ja liikumisega.
Kasutage kasside transpordipuuri
Kassi kojutoomine on kõige ohutum, kui kasutate spetsiaalset transpordipuuri. Kui te seda ei teinud, siis tasub kassil lasta transpordipuuriga tutvuda esimesel võimalusel, kuna nii tunnevad nad end loomaarsti külastamise korral selles mugavamalt. Võite koguni julgustada kassipoega kasutama transpordipuuri turvalise magamisasemena.
Lugege oma kassipoja sotsialiseerimise kohta
Teie kohustus on kasvatada kassipojas enesekindlust ja harjutada teda oma keskkonnaga. Kui tutvustate kassipoega järk-järgult uute tingimustega ja julgustate teda õrnalt, siis aitate oma kassipojal sotsialiseeruda.
Tutvustage uusi helisid
Helid võivad kassipoegi ehmatada ja nad ärevaks teha, nii et tutvustage oma kassipojale uusi helisid teda samal ajal rahustades. See võib hõlmata selliseid helisid nagu muusika või pesumasina või fööni tekitatud müra. Tutvustage uusi helisid ainult seni, kuni kassipoeg tunneb ennast mugavalt.
Aidake oma kassipojal avastada
Teie kassipoeg peab tulema toime erinevatel maastikel. Võite harjumist toetada, tutvustades talle ettevaatlikult treppe, tubast ronimispuud ja mitmesuguseid pindasid.
Harjutage kassipoega puudutamisega
Teie loomaarst soovib kassipoega põhjalikult kontrollida. Kui soovite, et see kassipoega liigselt ei ärritaks, tasub kassipoega harjutada süllevõtmise ning üle kogu keha katsumisega.
Mängige oma kassipojaga
Veetke aega mängides mänge, mis julgustavad kassipoega sujuvalt oma loomulikku käitumist (nt varitsemine, hüplemine ja näppamine) näitama.
Kassipoja esimene arstikülastus
Kui kassipoeg on mõned päevad teie juures olnud ja kohanenud, tuleb ta lasta kindlasti loomaarstil üle vaadata. Kui end hästi ette valmistate, kujuneb sellest kassipoja jaoks positiivne sündmus. Samuti annab see teile võimaluse tema eest hoolitsemise kohta rohkem teada saada.
Kassipoeg võib uude koju kolimisest ärevusse sattuda, kuid teie saate aidata tal rahulikuks jääda. Liikuge alati aeglaselt, kohelge teda õrnalt ja väga ettevaatlikult. Talle järk-järgult uusi vaateid, helisid ja lõhnu tutvustades rääkige tasase häälega ning pakkuge talle kindlustunnet. Esialgu hoidke külastajate arv võimalikult väiksena.
Teie kassipoja päevarežiim
Kassipoja paar esimest päeva ja nädalat teie juures mõjutavad seda, kuidas nad perre sobituvad ja kas temast kasvab õnnelik ja seltskondlik kass. Siin on mõned viisid, kuidas luua rutiine, mis annavad kassipojale parima võimaliku alguse.
Liivakasti kasutamine
Paljud kassipojad õpivad liivakasti kasutamist oma ema jälgides. Kui teie kassipoeg ei oska liivakasti kasutada, tõstke ta kasti ja kraapige ühe tema esijalaga liiva. Tehke seda pärast iga söögikorda ja ärkamist. Veenduge, et liivakast asuks vaikses ja alati ligipääsetavas kohas ning eemal tema toidu- ja veekausist.
Toitmine
Esimesel nädalal järgige kassipoja eelmise omaniku poolt kasutatud rutiine. Järk-järgult saate üle minna oma rutiinile. Võimalusi on kolm:
- Pange kassipoja igapäevane kuivtoidu söögikogus välja ja laske neil seda oma soovi järgi näksida.
- Andke neile mitu väikest einet päevas.
- Pange välja väiksem portsjon kuivtoitu närimiseks ja andke konservtoitu kindlatel kellaaegadel.
Pole vahet, millise valiku teete, peate sellest kinni hoidma, et kassipoeg teaks, mida oodata.
Mängimine
Veenduge, et iga pereliige veedaks aega kassipojaga mängides ja sidemeid luues. Nende mänguala on nende territooriumi kõige olulisem osa ja nad vajavad ruumi jooksmiseks, ronimiseks ja peitmiseks. Kassid armastavad eriti kõrgel olla, seega, kui teil pole piisavalt kõrgeid kohti, kus nad istuda saavad, tasub osta ronimispuu.
Käitumine ja koolitamine
Oluline on, et kohtleksite oma kassipoega alati hellalt, kuid samas peab ta ka tundma piire. Üks parimaid viise vastuvõetamatule käitumisele (näiteks prügikastis tuhnimisele) reageerida on tõmmata tema tähelepanu mänguasjaga eemale ja lihtsat käsku korrata.
Liikumine
Kassid on kõige aktiivsemad hämaral ajal. Teie kassipoeg mängib teiega heameelega sellel ajal ja see väsitab teda enne magamaminekut. Teine aktiivne aeg kasside jaoks on koidik. Kui te pole varajane tõusja, proovige varahommikul lemmiku meelt lahutada söögilabürindiga.
Magamisaseme asukoht
Asetage kassipoja magamisase kohta, kus kavatsete seda hoida kogu kassi täiskasvanuea, sest kui kass on harjunud kuskil magama, siis ei ole seda harjumust lihtne muuta. Kuigi kassipoja magamisase peaks asuma vaikses kohas, on siiski hea paigutada see oma eluruumi lähedale, kuna kassile meeldib teid jälgida.
Järjepidevus
Veenduge, et teie kassipojal oleks olemas kõik vajalik (nt juurdepääs liivakastile, värske vesi, toit, lemmikmänguasi ja tekk). Seejärel kasutage mõnda signaali (nt tulede kustutamine või maha keeramine), et näidata, et käes on uneaeg. Esimestel öödel võivad nad nutta, kuid peagi saavad nad selgeks, et tulete hommikul tagasi ja rutiin muudab nad rahulikuks.
Kassipojad võivad teie järelevalve all õue minna, kui neile on tehtud revaktsineerimine umbes nelja kuu vanuselt. Aga nad pole valmis õue minema järelevalveta enne, kui nad on umbes kuuekuused.
Kui teie kassipoeg on saanud kõik vaktsiinid, peate veenduma ka järgmises.
- Neid saab tuvastada mikrokiibi või hästiistuva kaelarihma ja tuvastussildi abil.
- Teie aed on kassipoja jaoks turvaliseks muudetud
- Teate tema lemmikasju, et saaksite neid kasutada kassipoja tuppa tagasi kutsumiseks.
Enne kassipoja iseseisvalt õue laskmist tuleb ta soovimatute järglaste vältimiseks kastreerida või steriliseerida.
Teie kassipoja esimesed õueskäigud võivad teda hirmutada, kuid siin on mõned juhised, kuidas seda kogemust talle positiivsemaks muuta.
- Valige vaikne aeg ning hoidke lapsed ja teised lemmikloomad eemal.
- Minge õue enne õhtusööki, et saaksite kassipoja toidu abil tuppa tagasi meelitada.
- Minge oma kassipoja uurimiskäikudele kaasa, et ta teelt ei eksiks.
- Jätke uks lahti, et ta näeks, kust tagasi tuppa saab.