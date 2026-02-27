Te ei tohiks kunagi võtta kassipoega enne, kui ta on kaheksanädalane ja mõned aretajad võivad kasspoegi ema ja pesakonnakaaslaste juures hoida, kuni nad on 12-nädalased. Selles etapis peaks nad olema emapiimast võõrutatud ja õppinud selgeks peamised sotsiaalsed oskused, mida nad vajavad teiste kassidega suhtlemiseks. 8- kuni 16-nädalaselt hakkavad nad aru saama oma kohast majapidamises ja see on ka hea aeg teiega kohanemiseks.

