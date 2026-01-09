Mis on kasside nakkuslik peritoniit?

Kasside nakkuslik peritoniit (FIP) on surmav haigus, millesse võivad nakatuda kassid ja kassipojad. FIP esineb väga väikesel osal kassidest või kassipoegadest ning selle põhjustab levinud viirus, mida nimetatakse kasside koronaviiruseks.

Mis on kasside koronaviirus?

Kasside koronaviirus on viirus, millesse kassid nakatuvad kokkupuutel nakatunud roojaga.

See võib juhtuda siis, kui nad üksteist pesevad või jagavad ühte liivakasti, toidukaussi või samu karvastiku hooldusvahendeid.

Kuidas põhjustab kasside koronaviirus kasside nakkuslikku peritoniiti?

Kasse või kassipoegi mõjutab kasside koronaviiruse kaks peamist tüüpi:

sooltenakkust põhjustav koronaviirus;

FIP-i põhjustav koronaviirus.

Sooltenakkust põhjustav koronaviirus enamasti sooltest edasi ei levi. See paljuneb seal ja võib põhjustada kõhulahtisust. See on eriti tõenäoline kassipoegade puhul ning eriti kui nad elavad koos teiste kassidega.

FIP-i põhjustavat koronaviirust peetakse praegu soolenakkust põhjustava koronaviiruse mutantvormiks. Teadlased ei mõista veel, kuidas suhteliselt healoomuline koronaviirus surmavaks FIP-iks muutub.

Mis juhtub FIP-i nakatunud kassiga?

FIP-i nakatunud kassil võib esineda üks kahest järgmisest sümptomist:

vedelik rindkeres või kõhuõõnes – seda nimetatakse märjaks FIP-iks või

sõlmjad kasvajad (granuloomid) siseorganites – seda nimetatakse kuivaks FIP-iks.

Millised on FIP-i sümptomid?

FIP-i nakatunud kassil või kassipojal võivad esineda järgmised sümptomid:

palavik

oksendamine

söögiisu kadu

kõhulahtisus

krambid

Kas loomaarst saab kassi kontrollida FIP-i osas?

Tänapäeval kasutavad loomaarstid spetsiaalseid meetodeid, mis võimaldavad neil koronaviirust avastada. See analüüs aga ei erista sooltenakkust põhjustavat ja FIP- põhjustavat koronaviirust.

See tähendab, et FIP-i jaoks spetsiaalset testi pole.

Millal loomaarst teste teeb?

Loomaarst teeb teste kassi haiguse diagnoosimiseks.

Loomaarst tõlgendab teste alati hoolikalt, analüüsides ka muid tegureid, sealhulgas kassi või kassipoegade elukeskkonda, kõiki kliinilisi tunnuseid ja muid teste.

Kas FIP-i vastu on olemas vaktsiin?

Kassi nakkusliku peritoniidi jaoks on vaktsiin olemas, kuid selle tõhususe osas ei valitse üksmeel.

Kõik kassipojad vaktsineeritakse põhivaktsiinidega järgmiste haiguste vastu:

kassigripp – nii kasside herpesviirus (fHV) kui ka kasside kalitsiviirus (FCV);

kasside panleukopeenia viirus (FPV);

kasside leukeemia viirus (FeLV).

Kuna FIP-i vaktsiin ei kuulu põhikategooriasse, ei anta seda kõigile kassipoegadele ega kassidele.

Rääkige loomaarstiga, et teada saada, milliseid vaktsiine kassipoeg vajab. Loomaarst annab kassi elustiilil põhinevaid soovitusi, pidades silmas muu hulgas seda, kas nad käivad õues ja puutuvad kokku teiste kassidega.

Kui olete mures oma kassipoja tervise pärast või teil on küsimusi vaktsiinide kohta, pidage nõu loomaarstiga.