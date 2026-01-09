Kasside siseparasiidid

Kassipojad on tundlikud siseparasiitide suhtes, kuna nende immuunsüsteem on endiselt arenemas.

Siseparasiite, milles suhtes kassipoeg võib olla vastuvõtlik olla, on kahte konkreetset tüüpi, täpsemalt:

ainuraksed

ussid

Mis on ainuraksed?

Ainuraksed on ühe rakuga organismid, mis võivad põhjustada kõhulahtisust.

Kassipojad haigestuvad peamiselt kahte konkreetset tüüpi mikroorganismi tõttu, kusjuures mõlemad võivad põhjustada rasket kõhulahtisust ja mittetäielikku seedimist, mille tulemuseks võib olla dehüdratsioon ja kaalukaotus. Nendeks on:

Giardia – mikroskoopilised ainuraksed, mis kinnituvad peensoole limaskestale

Koktsiidid – tsüstid, mis leiduvad maapinnal, neelatakse alla koos saagiga, eriti hiirtega

Mõned neist parasiitidest tulevad konkreetses keskkonnas väga hästi toime ja on isegi niiskusele vastupidavad.

Kuidas kass nakatub ainuraksetega?

Kass või kassipoeg võib nakatuda ühel järgmistest viisidest.

Süües parasiidi nakkuslikku tsüsti vormi

Väljaheitega saastunud karvastikku hooldades või lakkudes

Määrdunud liivakasti jagades

Süües midagi, mis on väljaheitega saastunud

Ainuraksete infektsiooni sümptomid kassidel

Ainult teie loomaarst võib need parasiidid tuvastada ja määrata sobiva ravi. Siiski võib nakatunud kassidel olla mitmeid sümptomeid, millest tasub teadlik olla, sealhulgas

kõhulahtisus;

verine väljaheide;

turse ja punetus päraku ümber;

väljaheites esinevad lima või ootsüstid.

Kui olete mures oma kassi pärast, kui neil on mõned eespool toodud sümptomid, viige nad kindlasti loomaarsti juurde.

Kuidas ravida ainurakseid kassidel

Loomaarst määrab suukaudsed ravimid parasiitide vastu võitlemiseks.

Kassi giardia jaoks on olemas vaktsiin, kuid seda kirjutatakse harva välja suukaudse ravi tõhususe tõttu.

Ussid

Ussid on parasiidid, mis nakatavad kassi või kassipoja sooli.

Kassidel on tavaliselt kahte tüüpi usse.

Ümarussid. Need ussid on kassipoegade peensooles, kus nad moodustavad palle ja võivad põhjustada soolesulgust. Neid saab avastada munade järgi kassi väljaheites või pärakupiirkonnas.

Paelussid. Paelussid kinnitavad ennast soolestiku seintele ja põhjustavad kõhupuhitust, kõhulahtisust ja mõnikord karvkatte kahjustumist. Nende olemasolu võib avastada väljaheites. Need näevad välja nagu riisiterad.

Kuidas kass nakatub ussidega?

Infektsioon võib iga ussiliigi puhul varieeruda, kuid kõige tavalisem viis, kuidas kass või kassipoeg ussid kätte saab, on kokkupuude teise nakatunud kassi ussimunadega või väljaheidetega.

Mõned õuekassid jahivad närilisi ja nakatuvad looma kudedes elavate usside vastsetega.

Kassipoegade pesakonnal võivad tekkida ussid, kui nende ema on nakatunud. See võib juhtuda imetamise teel, usside vastsed lähevad üle kassipoegadele oma ema piima kaudu.

Usside sümptomid kassidel

On võimatu öelda, kas kassil või kassipojal on ussid vaid neile peale vaadates. Siiski on olemas mitmeid sümptomeid, mis võivad olla seotud ussidega ja mida tasub teada.

Kõhulahtisus;

kaalukaotus;

kuiv või karm karvastik;

oksendamine;

veri väljaheites;

paisunud kõht;

letargia;

Väljaheites või päraku ümber nähtavad ussid.

Usside ravi ja ennetamine kassidel

Teie kass või kassipoeg peaks algse vaktsineerimisprogrammi ajal saama korrapärast ussitõrjet.

Teie loomaarst annab konkreetseid soovitusi tavalise ussitõrje kohta vastavalt teie kassi elustiilile, keskendudes konkreetselt sellele, kas nad käivad väljas ja kas nad puutuvad kokku teiste kassidega.

Et Teie kassipoeg püsiks terve kuni tema immuunsüsteem areneb, on oluline rääkida loomaarstiga nii tema vaktsineerimisskeemist kui ka siseparasiitide raviplaanist.