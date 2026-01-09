​Tiine kassi eest hoolitsemine ja tema toitmine

Niipea kui kassi tiinuse tuvastate, peaksite hakkama tegutsema selle nimel, et tagada sündivatele poegadele võimalikult hea elualguse. Selleks tuleb tagada kassile õige toitumisviis ja sobivad toitained.

Mis juhtub kassi tiinuse ajal?

Kasside tiinus kestab 61–72 päeva, keskmiselt 65 päeva. Tiinuse esimese kolmandiku jooksul talletab keha kassipoegade jaoks valmistumiseks rasva. Viimases kolmandikus tuleb kaalutõus otseselt üsas olevate poegade kasvust.

Parim võimalus poegade ilmaletoomise ja imetamise jaoks vajalike toitainete saamiseks ja kaalutõusu saavutamiseks on rasvarikas dieet, kuid seejuures tuleks olla väga ettevaatlik, et mitte põhjustada üleliigset kaalutõusu.

Tiine kassi kehakaalu reguleerimine

Poegi ootav kass peab tiinuse esimese kahe kolmandiku jooksul paisuma, kuid ta ei tohiks võtta juurde rohkem kui 40% oma ideaalkaalust. Rasvumine võib põhjustada probleeme kassipoegade ilmaletoomisel ja hiljem ka tervisehädasid. Seetõttu on tiinele kassile õige toidu valimine ja tema õigel moel toitmine nii tema enda kui ka vastsündinud kassipoegade tervise kaitsmiseks väga oluline.

Mida ja kuidas tiinele kassile süüa anda?

Tiinuse alguses peaksite andma oma poegi ootavale kassile rasvarikast toitu, mis on ette nähtud just tiinuse perioodiks, ning hiljem toitu, mis aitab kaasa kassipoegade toitmiseks vajaliku piima tootmisele. Minge sellele kassitoidule üle järk-järgult, segades seda senise toiduga. Alguses pange 25% uut toitu ja 75% endist toitu. Viie kuni seitsme päeva jooksul suurendage pidevalt uue toidu osakaalu, minnes lõpuks täielikult üle uuele toidule. See aitab ennetada seedetraktihäireid, mida järsk üleminek uuele dieedile põhjustada võib.

Tiinuse edenedes suureneb kassi toiduenergiavajadus umbes 10% nädalas. Tiinuse lõpuetapis tarbib ta 70% rohkem toiduenergiat kui tavaliselt. Abiks võivad olla suure energiasisaldusega toidud, mis ei nõua suurte koguste tarbimist. Suuri koguseid võib olla raske seedida.