Millal saab mu kassipojast täiskasvanud kass?
Esimestest elupäevadest alates areneb teie kassipoeg väga kiiresti. Aga millal on ta juba täiskasvanud kass, mitte enam kassipoeg, ja millised on tema sammud sinna jõudmisel?
Kasside eluiga
Oma esimestel kuudel kasvab kassipoeg väga kiiresti ja sotsialiseerub ema ning ülejäänud pesakonnaga. Kaalutõus on sellel ajal märkimisväärne. Umbes nelja-viie kuu jooksul võtab kassipoeg juurde 100 g nädalas. Ta hakkab ka vähem magama ja rohkem mängima.
Verstapostid kassipojast täiskasvanud kassiks saamisel
Ühenädalaselt on kassipoeg avanud silmad ja toitub emapiimast. Tema päevane kaalutõus on 10 kuni 30 grammi, seega on igapäevane kaalumine tema tervise jälgimisel oluline. Kahenädalaselt tulevad piimahambad ja ta proovib seista.
Kuu aja pärast mängib kassipoeg aktiivselt – see on osa tema sotsialiseerumisest ja väga tähtis täiskasvanuks saamisel – ja te võite hakata teda harjutama täisväärtusliku tahke toiduga. Kui kaks kuud on möödunud, peaks võõrutusprotsess lõppema ja kassipoeg peaks olema emapiimast täiesti sõltumatu.
Kolmandal kuni kuuendal elukuul areneb kassipojal välja tugev lihaskond, luustik ning paranevad sotsiaalsed oskused. Nad vajavad energiatihedat toitu, kuna neil on kolm korda suurem energiavajadus kui täiskasvanud kassil, kuid puuduvad veel täiskasvanu hambad, mis võimaldaks igasugust toitu mugavalt süüa. Nad magavad nagu täiskasvanud kass – iga päev 13 kuni 16 tundi.
Viimased sammud kiisupojast kassiks arenemise teel
Ühe aastaselt saab teie kassipojast täiskasvanud kass. Noore täiskasvanu eas on nad mängulised ja sotsialiseeritud, neil on terve läikiv karv, tugev luustik ja lihaskond ning suurepärased jahiinstinktid.
Kui tunnete kassipojast täiskasvanud kassiks arenemise teed hästi, saate pakkuda kassile õiget toitumisalast, käitumist ja elukonda toetavat tuge. Kui te kardate, et teie kassipoeg ei arene õigesti, konsulteerige loomaarstiga.
Kohandatud toit Teie kassipojale
Toidud, mis aitavad tugevdada kassipoegade loomulikku kaitsevõimet, toetavad tervislikku kasvu ja aitavad kaasa seedesüsteemi arendamisele.
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