Millal saab mu kassipojast täiskasvanud kass?

Esimestest elupäevadest alates areneb teie kassipoeg väga kiiresti. Aga millal on ta juba täiskasvanud kass, mitte enam kassipoeg, ja millised on tema sammud sinna jõudmisel?

Kasside eluiga

Oma esimestel kuudel kasvab kassipoeg väga kiiresti ja sotsialiseerub ema ning ülejäänud pesakonnaga. Kaalutõus on sellel ajal märkimisväärne. Umbes nelja-viie kuu jooksul võtab kassipoeg juurde 100 g nädalas. Ta hakkab ka vähem magama ja rohkem mängima.

Verstapostid kassipojast täiskasvanud kassiks saamisel

Ühenädalaselt on kassipoeg avanud silmad ja toitub emapiimast. Tema päevane kaalutõus on 10 kuni 30 grammi, seega on igapäevane kaalumine tema tervise jälgimisel oluline. Kahenädalaselt tulevad piimahambad ja ta proovib seista.

Kuu aja pärast mängib kassipoeg aktiivselt – see on osa tema sotsialiseerumisest ja väga tähtis täiskasvanuks saamisel – ja te võite hakata teda harjutama täisväärtusliku tahke toiduga. Kui kaks kuud on möödunud, peaks võõrutusprotsess lõppema ja kassipoeg peaks olema emapiimast täiesti sõltumatu.