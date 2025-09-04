Täpne tervislik toitumine kassidele

Iga retsept on loodud selleks, et pakkuda lemmiklooma tervisevajadustele kohandatud toitumist olenemata nende tõust, vanusest või elustiilist.

0–1 aasta

Kassipoeg

Toidud, mis aitavad tugevdada kassipoegade loomulikku kaitsevõimet, toetavad tervislikku kasvu ja aitavad kaasa seedesüsteemi arengule.

1-7 aastat

Täiskasvanu

Toitumine on kohandatud teie kassi keha toitmiseks ja ka maitsemeele rahuldamiseks.

7-11 aastat

Täiskasvanud

Täielikud toitumisalased retseptid, mis on loodud kassi tervise eest hoolitsemiseks, kui vananedes tema energiavajadus ja aktiivsus muutub.

11+ aastat

Seenior

Vanemate kasside spetsiifiliste toitumisvajaduste rahuldamiseks kohandatud toit.

