Täpne tervislik toitumine kassidele
Iga retsept on loodud selleks, et pakkuda lemmiklooma tervisevajadustele kohandatud toitumist olenemata nende tõust, vanusest või elustiilist.
0–1 aasta
Kassipoeg
Toidud, mis aitavad tugevdada kassipoegade loomulikku kaitsevõimet, toetavad tervislikku kasvu ja aitavad kaasa seedesüsteemi arengule.
1-7 aastat
Täiskasvanu
Toitumine on kohandatud teie kassi keha toitmiseks ja ka maitsemeele rahuldamiseks.
7-11 aastat
Täiskasvanud
Täielikud toitumisalased retseptid, mis on loodud kassi tervise eest hoolitsemiseks, kui vananedes tema energiavajadus ja aktiivsus muutub.
11+ aastat
Seenior
Vanemate kasside spetsiifiliste toitumisvajaduste rahuldamiseks kohandatud toit.
