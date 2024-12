Royal Canin Coat Care konserv (pasteet)

Terve ja läikiv karvastik

Hoolikalt tasakaalustatud retsept, mis toetab kiiret ja rikkalikku karvakasvu, et saavutada elujõuline ja särav kasukas. Teie koera rikkalik ja siidine kasukas näitab, et ta on hästi toidetud ja hea tervise juures. See söök toitab tema ilusat karvastikku seestpoolt.