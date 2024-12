Royal Canin Exigent konserv (pasteet)

Väga maitsev

Toit sisaldab spetsiaalselt maitseomaduste järgi valitud koostisaineid ja kvaliteetseid valkusid, et see koertele kindlasti maitseks. Mõned valiva isuga koerad on oma toiduvaliku suhtes väga pirtsakad. Nende jaoks on oluline nii toidu lõhn, maitse kui ka aroom.