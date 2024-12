Royal Canin Labrador Retriever Puppy kuivtoit

Immuunsüsteemi toetus

Kasvamine on koera elu üks kõige tähtsamaid etappe: see on suurte muutuste, avastuste ja kohtumiste aeg. Sellel olulisel perioodil areneb järk-järgult välja kutsika immuunsüsteem. Tänu patenteeritud* antioksüdantide kompleksile, mis sisaldab ka E-vitamiini, aitab Labrador Retriever Puppy toetada sinu kutsika loomulikku kaitsevõimet. *Prantsusmaa, patent nr EP1146870.