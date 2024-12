Royal Canin Maxi Joint Care kuivtoit

Kuidas saaksid oma koera veel aidata?

Hoia oma koera aktiivsena ja võimalda tal regulaarselt liikuda, kuid ära kurna tema liigeseid kõrgele hüppamise või äkilise peatumise ja liikuma hakkamisega. Samuti on oluline hoida oma koera kaalu kontrolli all, sest liigsed kilod võivad tema liigeseid veelgi kurnata. Kui sul on oma koera tervise kohta küsimusi või murekohti, võta palun ühendust oma loomaarstiga