Royal Canin Maxi Puppy kuivtoit

Toetab immuunsüsteemi

Kasvamine on koerte elus oluline etapp: see on suurte muutuste, avastuste ja uute kohtumiste aeg. Selle olulise perioodi jooksul areneb kutsika immuunsüsteem järk-järgult. Maxi Puppy aitab toetada kutsika loomulikku kaitsevõimet tänu patenteeritud* antioksüdantide kompleksile, sealhulgas E-vitamiinile. *Prantsusmaa, patent nr EP1146870.