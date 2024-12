Royal Canin Medium Dermacomfort kuivtoit

Vähendatud allergeenide sisaldusega koostis

Toidu koostisesse kuuluvad oomega-3 ja -6-rasvhapped, sh GLA, EPA ja DHA, mis parandavad ja kosutavad koera nahka. See on loodud koera naha eest hoolitsema, et ta kasukas oleks kohev ja terve. Koera nahk reageerib aastaajast sõltuvatele, toidus ja keskonnas sisalduvatele ärritajatele. Liiga sage sügamine võib vigastada nahka ja kahjustada selle kaitsebarjääri.