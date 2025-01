Royal Canin Mini Coat Care kuivtoit

Terve nahk ja rikkalik karvakasv

Koostis sisaldab rikkalikult oomega-3 ja -6-rasvhappeid, mis soodustavad tervet nahka ning kiiret ja rikkalikku karvakasvu. Toidus on optimaalne kogus türosiini, mis muudab kasuka kauni värvi intensiivsemaks. Täisväärtuslik toitumine, mis sobib ideaalselt pikaajaliseks kasutamiseks ning soodustab kasuka elujõudu ja läiget. Teie koera rikkalik ja siidine kasukas näitab, et ta on hästi toidetud ja hea tervise juures. See söök toitab tema ilusat karvastikku seestpoolt.