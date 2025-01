Royal Canin Mini Dental Care kuivtoit

Vähendab hambakivi moodustumist

Täisväärtuslik toit, mille palakeste spetsiaalselt loodud tekstuur poleerib närimise ajal sinu koera hambaid. Koostist on täiendatud kelaatoritega, mis seovad koera suus kaltsiumit ja takistavad hambakivi moodustumist. See on ideaalne pikaajaliseks kasutamiseks. Suuhügieenil on sinu koera üldises tervises väga oluline osa. Mõnedel koertel on suurem soodumus hambakatu tekkeks. Peale söömist moodustavad toidujäägid hambapinnale õhukese kihi. Ajapikku muutub hambakatt hambakiviks, mis soodustab bakterite kogunemist hambale.