Royal Canin Mini Exigent kuivtoit

Eriline koostis ja krõbin

See toit sisaldab spetsiaalselt väikestele koertele valitud koostisaineid ja kvaliteetseid valkusid ning selle lõhn on vastupandamatu ka kõige valivamatele sööjatele. Mini Exigent krõbinate suurus, kuju ja tihedus on loodud spetsiaalselt miniatuursete lõugade jaoks. Väljast krõmpsuvatel ja seest pehmetel padjakujulistel krõbinatel on isuäratav tekstuur, mida su koer kindlasti armastama hakkab.