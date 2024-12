Royal Canin Mini Light Weight Care kuivtoit

Kaalu ohjamise programm

1. Täisväärtuslik ja tasakaalustatud toitumine nii kuiv- kui ka konservtoitudega, et pakkuda enda koerale parimat toitumiskombinatsiooni. 2. Tehke enda koeraga aktiivseid jalutuskäike, mängige pargis või kodus. 3. Andke talle maiustuseks krõbinaid tema päevase toidukoguse hulgast, selle asemel et talle teisi snäkke pakkuda. 4. Kui teil on küsimus või muresid seoses koera tervisega, võtke ühendust enda loomaarstiga.