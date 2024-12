Royal Canin Mini Sterilised kuivtoit

Säilitab ideaalkaalu

Kõrge valgusisalduse (30%) ja mõõduka rasvakoguse (13%) kombinatsioon aitab säilitada ideaalkaalu. Väikestele steriliseeritud/kastreeritud koertele loodud toitumisprofiili on rikastatud L-karnitiiniga ning see sisaldab kõhusõbralikke kiudaineid, et su koer saaks nautida sama toidukogust väiksema kalorsusega.