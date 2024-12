Royal Canin Mini Urinary Care kuivtoit

Terved kuseteed

Täiustatud toitesegu aitab tõestatult uriini lahjendada ja soodustab selle tasakaalustatud mineraalainete sisaldust. Seda täisväärtuslikku toitu võib kasutada pikaajaliselt, et luua kuseteedes keskkond, mis hoiab ära kusekivide moodustumist. Väikesed koerad joovad tihti liiga vähe, mistõttu on nende uriin väga kontsentreeritud. Kui põies on suures koguses teatud mineraale, siis võivad nendest moodustuda kusekristallid. Toitumine võib aidata tasakaalustada mineraalide koguseid ja lahejendada uriini.